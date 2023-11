Imponáló a Dunagyöngye eredménye, hiszen az eddigi tizenkét mérkőzésüket mind megnyerték. A gólkülönbségük is meggyőző: plusz hatvanhat. A Bácsborsód jelenleg a 6. helyen áll, viszont van egy mutató, amiben második a Dunagyöngye mögött, és ez a gólkülönbség. A Borsódé plusz 35. A Bácsborsód győzelem esetén a negyedik helyre is feljöhet. Ha az elmúlt héten, az őszi zárófordulóban Garán nem kaptak volna ki, még a dobogóra is odaérhettek volna az ősz végére.

–Szerettünk volna pontokat szerezni Garán, az volt a cél, de nem sikerült, és ez nem utolsósorban annak volt betudható, hogy már a 14. percben megfogyatkoztunk egy kiállítás miatt – tekintett vissza Kürtös István, a bácsborsódi szakvezető. – Nem volt az egy brutális szabálytalanság, de gólhelyzetben történt, tehát jogos volt a piros. Ezt követően is végig pariban voltunk a hazaiakkal, hat-hét nagy lehetőséget is kidolgoztunk, ám a helyzetek közül csak egyet sikerült értékesítenünk. A Gara viszont jobban használta ki a kevesebb helyzetét. Sajnáljuk az elvesztett pontokat is, de azt legalább ennyire, hogy egy meghatározó játékosunk esett ki a védelemből a Dunagyöngye elleni rangadó előtt.

Ami nem hiányzott, hiszen a borsódiak nem titkolták: bravúrra, a Szeremle szép sorozatának a megszakítására készültek. – Ami a hétvégi, Dunagyöngye elleni rangadót illeti, amit lehetett, én megtettem, szombaton meg is néztem a Szeremle meccsét, igyekeztem őket feltérképezni. Sikerült felkészülni belőlük, úgyhogy nálam fejben már megvan, hogy hol vannak azok a pontok, ahol sebezhetőek. Azzal ugyanakkor tisztában vagyok, hogy vannak olyan pontjaik, amik igen nehezen semlegesíthetők. Két rettentően gólerős csatáruk van, ez az egyik legnagyobb erénye a csapatnak. Jó a játékosállományuk, illetve Szombati József személyében nagyon felkészült és rutinos szakember irányítja őket. Mindez meglátszik az eredményükön is. De hogy a Szeremle nem legyőzhetetlen, azt éppen a Madaras bizonyította be, annak ellenére, hogy elveszítette a múlt heti mérkőzést. Jól játszottak, pariban voltak, véleményem szerint elkerülhető gólokat kaptak, talán feleslegesen juttatták 11-eshez a vendégeket. Ráadásul a Szeremle játékos fociját megnehezített a múlt heti rendkívüli időjárás és az azáltal okozott körülmények.

A Bácsborsód a keretét tekintve gyakorlatilag csakis helyi játékosokkal dolgozik. – Egy kivétellel csak bokodi és borsódi játékos van. A két falutábla között talán nyolcszáz méter van, így Bokodon és Borsdon hazainak számít mind a két település játékosa. A keretünkben csak Tóth Tamás a bajai. Ráadásul viszonylag fiatal a csapatunk. Török Tamást, Lovászi Ferencet és Cifra Gábort leszámítva a a többiek 23 vagy az alatti játékosok. Van egy 16 éves labdarúgónk is, Pekli Noel, aki – amióta a Borsód edzője vagyok, tehát másfél éve –, szinte mindig kezdő volt. Az edzésen is mindig ott van, soha nem beteg, soha nem sérült, ő a jövőben nagy értéke lehet a borsódi focinak. Ugyanakkor nem tagadom, jó ideje kapusproblémákkal küszködünk. Ráadásul a közelmúltban az egyik kapusunkat eltiltották, a másik meg megsérült. A jelenlegi beugró kapussal, Cifra Gáborral nincs semmi gond a kapuban, remekül véd, inkább az a baj, hogy a mezőnyben hiányzik. Kiváló a rúgótechnikája, ez fog hiányozni a meccsen. Az oldalról belőtt szabadrúgásai, szögletei, pontrúgásai életveszélyesek. Más választásunk ugyanakkor nem volt, ő pedig szívesen vállalta. Nem árulok el nagy titkot talán, hogy a Szeremle ellen is ő fog védemi.

Tavaly az 5. helyen végzett a Borsód, adódik a kérdés, hogy az-e a reális, vagy szeretnénk javítani. – A csapat tudása megvan ahhoz, hogy dobogós legyen, ráadásul a tavalyi évhez képest sokat erősödtünk. A Tóth Tamás érkezésével Török Tamást följebb tudtuk tolni a középpályára, sok kihagyás után fölépült Bognár Barnabás – csakhogy sajnos ő is összeszedett egy hatmeccses eltiltást azon a bizonyos katymári mérkőzésen, tehát most hétvégén őrá sem számíthatok. Bajáról érkezett hozzánk Szilasi Levente, aki komoly erősítés lett. Óriási futómennyiséget bír, kilencven percen keresztül képes megállás nélkül száguldani, a lábában benne van még az a rendszeres edzettség, amit Baján kapott éveken keresztül.

Meglepetést természetesen szeretnének okozni. – Ami az esélyeket illeti, szerintem hatvan negyen százalékban a Szeremle az esélyes a győzelemre. De biztos vagyok benne, hogy ezen a mérkőzésen is lesz öt-hat gólhelyzetünk, a kérdés az, hogy ezekből mennyit tudunk majd berúgni. Hercz Dániel személyében van egy nagyon jó befejező csatárunk, rajta sok fog múlni. Persze nem fontos, hogy ő rúgja meg a győzelemhez szükséges gólokat, a lényeg az, hogy nyerjünk. Egy biztos: nem adjuk olcsón a bőrünket.

Kürtös Istvánból kikívánkozott még egy megjegyzés, ami a saját maguk számára tanulság. – Ez ugyebár egy halasztott mérkőzés. Mi az eredeti időpontban sportszerűen belementünk, hogy elhalasszuk a mérkőzést, miután akkor a szeremlei szakvezetésnek több játékosa nem állt rendelkezésre. Viszont úgy alakult, hogy most nekünk van legalább öt olyan hiányzónk, aki az eredeti időpontban a rendelkezésünkre állhatott volna. Fontos tanulság, lecke ez a számunkra, a lényege, hogy ha nem muszáj, ne menjünk bele halasztásba, mert mi jövünk ki belőle rosszul. Van egy kiírás, van egy sorsolás, ahhoz tartsuk magunkat hozzá, és ahhoz tartsa magát az ellenfél is. Ha győzelemmel lehozzuk ezt a hétvégi rangadót, akkor ennek persze már nincs jelentősége, de ha kikapunk, akkor viszont bosszantó tényező.