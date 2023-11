A két gárda debreceni meccsén csak egy találat született, és azt a ScoreGoal Kecskemét Futsal szerezte Suscsák révén. A csapatok az alapszakasz első 14 fordulójában szorgosan gyűjtötték az egységeket, ennek köszönhetően mindkét fél a tabella első felében helyezkedik el. A Kecskemét 26 ponttal az ötödik, míg a DEAC 20 ponttal a hatodik.

A Messzi István Sportcsarnokban hétfőn 18 óra 30 perckor kezdődő mérkőzés parázs csatának ígérkezik, hiszen minden egyes pontnak óriási szerepe lesz a végelszámolásnál.

– A Debrecen méltán van ott a felsőházi zónában, a szezon eleje óta sokat fejlődtek, és ez teljesítményükön is jól megmutatkozik – jelentette ki Marko Gavrilovic, a kecskemétiek sportigazgatója. – Jó formában vannak, csak a Haladás tudta őket legyőzni az utóbbi hetekben, és az is egy szoros összecsapás volt. Biztos vagyok benne, hogy hétfőn Kecskemétre is úgy érkeznek, hogy pontot, pontokat akarnak szerezni. Ami minket illet, mi is egyre jobbak vagyunk, hétről hétre egyre erősödik fiatal csapatunk karaktere. Sajnálom, hogy legutóbb a jó teljesítmény nem párosult eredményességgel Veszprémben, de levontuk a tanulságokat és sokat dolgoztunk azon, hogy a DEAC ellen visszatérjünk a sikerek útjára. Bízom a csapat erejében, eltökélt szándékunk, hogy itthon tartsuk a három pontot. Szeretném megragadni az alkalmat, hogy szurkolóinkhoz is szóljak. Nagyon fontos láncszemei a klubnak. Az az energia, amit tőlük kapunk a lelátóról, mindenképpen szükséges lesz ahhoz, hogy jó eredményt érjünk el a folytatásban, és elérjük célunkat, azaz a felsőházi rájátszást.