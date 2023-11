A két csapat a gyűjtött pontszámok tekintetében hasonló teljesítménnyel érkezett el az egymás elleni mérkőzéshez, hiszen mind a két gárda tizenhét ponttal a tarsolyban várhatja a megmérettetést. A Nyíregyháza a jobb gólkülönbségének köszönhetően az 5. helyen állnak, a kecskemétiek a 6. helyet foglalják el. A nyírségiek jó formában vannak, hiszen legutóbbi hat meccsükből négyet megnyertek, csak a Berettyóújfaluval szemben maradtak alul a keleti derbin, valamint egy előrehozott, Haladás elleni mérkőzésen. Az ScoreGoal Kecskemét Futsal is jó előjelekkel várhatja az idegenbeli szereplést, hiszen a legutóbb, a közönséget parádés játékkal elszórakoztatva 9-0 arányban ütötték ki a Pécset, és előtte is fontos pontokat szereztek az MVFC és az Újpest ellen.

– A Nyíregyháza komoly erőt képvisel a bajnokságban, sok rutinos játékossal bírnak, akik közül többet is jól ismerhetünk, hiszen Dávid és Öreglaki is korábban Kecskeméten futsalozott – nyilatkozta Marko Gavrilovic, a kecskeméti kék oroszlánok sportigazgatója. – Továbbá ott van Maneca, aki azeri válogatott, no meg a gólerős és technikás brazil, Dos Santos. Az eddigi eredményeik alapján méltán vannak a dobogó közelében. Mi egy új utat járunk, hiszen a nyáron úgy döntöttünk, hogy inkább a jövőbe invesztálunk, és fiatalítunk. Hiszem, hogy jó úton járunk, és megvan a csapatunkban a spiritusz ahhoz, hogy a céljainkat elérjük, bárki is legyen az ellenfél. Természetesen Nyíregyházára is a három pontért utazunk. Minden erőnkkel arra fókuszálunk, hogy újabb sikert arassunk. Egy közönségszórakoztató, parázs ütközetre számítok. Egyedül Haász nem lesz nálunk bevethető előreláthatólag. Bízom a csapatomban, és az eredményes szereplésben.

A találkozó hétfőn 18 óra 30-kor kezdődik, akárcsak a 11. fordulóból hétfő estére maradt másik mérkőzés, a DEAC-Haladás VSE összecsapás.