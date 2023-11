SG Kecskemét Futsal egy korábbi mérkőzésen

Fotó: Bús Csaba / archív-felvétel

A Mórahalom igen jól kezdte a találkozót, hiszen alig több, mint tíz perc alatt kettő gólos előnyre tett szert Godó duplájával. Bár Tóth a szünet előtt szépíteni tudott, Péter révén volt még válasza erre a hazaiaknak (3–1). A második játékrész ismét rosszul indult a vendégeknek, a hazaiak tíz prc alatt újabb három gólt szereztek, amivel tulajdonképpen el is döntötték a találkozót. A hajrára három gól maradt, némi gyógyírt jelenthetett a kecskemétieknek, hogy ebből kettő is ők szereztek Marozsi és Gáspár révén, amivel végül ki is alakult a 7–3-as végeredmény.

A ScoreGoal két kör után így még nem szerzett pontot, erre legközelebb a kecskeméti városi derbin lehet esélyük, ugyanis november 22-én 19 óra 30 perckor a Dirner-Siland FC-t fogadják majd a Dunszt Ferenc Tornacsarnokban. Ez lesz a két együttes első egymás elleni meccse.

Mórahalom VSE–ScoreGoal 7–3 (3–1)

Mórahalom. V: Minda (Vida, Molnár E.)

Mórahalom: Sági – Papp, Godó, Pető, Albert. Csere: Péter, Görbe, Baucic.

Kecskemét: Papp Z. - Gáspár, Dudás, Beregszászi, Marozsi. Csere: Csőszi, Tóth L., Goúth.

Gól: Godó (5., 11.), Péter (18.), Papp Á. 22., 32.), Albert (27., 30.) ill. Tóth L. (14.), Marozsi (31.), Gáspár (39.).