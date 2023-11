Palkovits István a vb után még versenyzett, ezt egy rövid pihenő követte, most pedig már egyre inkább készül az előtte álló nehéz évre. A céljai megvannak a kecskeméti gátfutónak.

– Az idei év elég összetett számomra, hiszen hosszú felkészülés előtt állok. Két világverseny is vár ránk, ami a korábbi években nem volt jellemző, de most jön egy Európa-bajnokság és az olimpia. A csúcsformát ennek megfelelően kell tartani, erre megvan a haditervünk már – mondta Palkovits István.

A világbajnokság kellemetlen emlék, Palkovits a selejtező futamban ugyanis egy gátnál összeakadt ellenfelével és elestek a vizes árokban, mely után nagy tempóval is próbálkozott, de már túl nagy hátrányt szerzett az eséssel, így nem jutott döntőbe.

– Maradt bennem egy tüske, mert ilyen hazai rendezésű vb-re nem biztos, hogy lesz még esélyem. Fiatal vagyok, de nem annyira, hogy csak az n hibám legyen egy ilyen eset, persze biztos nekem is volt ebben részem. Olyan helyzet volt ez, amivel még nem találkoztam. Az esés után próbáltam egy olyan tempót menni, amivel ki tudom zökkenteni a mezőnyt, de ez nem sikerült, mindenki az utolsó száz méterekre tartalékolt. Igyekeztünk a tanulságokat leszűrni, sokkal többet kell versenyeznem. Annak örülök, hogy a szezon végi versenyeim jól sikerültek, Zágrábban egyéni csúcsot is futottam, ez tehát bennem van, csak fel kell venni a gátfutás áramlását és ritmusát – tekintett vissza Palkovits.

Jelenleg azokat a kilométereket igyekszik megszerezni, amiket nyáron adhat majd ki magából, év elején pedig harmadik alkalommal megy el edzőjével, Németh Gyulával egy kenyai edzőtáborba. Folytonos munkában hisznek, ennek megfelelően alakítják ki a terhelést is évről évre.

– Halkan mondom, hogy igen, sajnos harmadik alkalommal is megyünk Kenyába – mondta viccesen Palkovits, aki főleg mentális szempontból tartja nagyon komoly felkészülésnek az edzőtábort. – Már gondolkodom azon, mivel üthetem el az időm az edzéseken kívül, talán viszek egy fényképező gépet, hogy majmokat fotózzak. Ez lesz a harmadik edzőtáborom, így tudom, hogy teljesen át kell majd szellemülnöm hozzá, mentálisan nagyon feltöltődve, nagy motivációval kell megérkezni. Ellenkező esetben Kenya bedarál, ugyanis kevés inger éri amellett az embert, hogy maximálisan az edzésekre és a futásra koncentrál. Most még nem is nagyon vágyom oda, hiszen olyan jó idő van itthon, hogy akár pólóban is lehet még futni, ez persze biztosan változni fog. Azzal is tisztában vagyok, hogy mindig ez az edzőtábor rúgja be a következő versenyév ajtaját nálunk – mondta Palkovits.

A kecskeméti futó elmondta, kicsit a gyökerekhez is visszatérnek az edzőtábor után, újra mezei versenyeken fog rajthoz állni, ahol kemény terepen és mezőnyben készülhet a fő megmérettetésekre.

Cél még a Gyémánt Liga is, míg az olimpiai részvétel szinte garantált. Az igazán nagy álom a 2000 méteres akadályfutás hazai országos csúcsa számára, amitől nem áll távol, de azért komoly rekordot kellene megdöntenie.

– Párizshoz már nem kell sok, az utolsó versenyemen nagyon jó pontokat szereztem, egy hasonló elég is lenne a részvételhez, de nyilván az lenne a legjobb, ha szinttel tudnék kijutni. A felnőtt országos csúcs egy nagy cél, elég combos rekord, de itt az ideje, hogy valaki megdöntse, ez másfél másodperc lenne esetemben. Ami a világversenyeket illeti, nincs prioritás, hogy egyik vagy másik a hangsúlyos, szeretnénk mindkettőre csúcsformában érkezni. Határozottabba vagyok, jobban érzem a helyem a mezőnyben, így képesnek tartom magam a döntőre az Európa-bajnokságon és az olimpián is. Gyula bácsival ezeket mindig papírra szoktuk vetni év elején, az idő eredményekkel együtt, azok általában mindig be szoktak jönni – tette hozzá Palkovits István a 2024-es év tervei kapcsán.

A cikkben szereplő videó megtalálható a Baon.hu Youtube-csatornáján is.