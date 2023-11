A találkozó előtt a Kiskunfélegyháza az ötödik helyet foglalta el a tabellán huszonkét ponttal és győzelme esetén megelőzte volna a negyedik helyezett Lajosmizsét és a harmadik Jánoshalmát is, és a képzeletbeli dobogó harmadik helyére állhatott volna. Erre minden esélye is meg volt a Kiskunfélegyházának. A csapat szerette is volna bizonyítani a hazai szurkolóknak, hogy ott a helyük a legjobbak között.

A Baja eddig nem úgy szerepelt a bajnokságban, mint ahogyan azt remélték, mert az eddig lejátszott tizenkét mérkőzésükből csak tizennégy pontot gyűjtöttek és a 13. helyet foglalták el a tabellán. A Magyar Kupa mérkőzésük miatt a Kiskunfélegyházán kívül a Tiszakécske II-vel is találkoznak még a téli szünet előtt. Így győzelmeik esetén ott lehetnek a középmezőnyben.

A találkozó előtt köszöntötték a 75 éves Varga Ferencet, aki nem csak a hazai mérkőzések bemondója, de évtizedek óta ott van a csapat körül, és ahol tud segít. A kezdőrúgást ő végezte el.

A hazaiak mindjárt támadólag léptek fel az első találatot mégis a vendégek szerezték. Egy jobb oldali támadást követően Kerezsihez került a labda, aki kilőtte a jobb alsó sarkot 0–1. A második játékrész elején sikerült a Kiskunfélegyházának egyenlíteni. Szintén egy jobb oldali beadás után Sztruhák kapus rosszul ért a labdához, ami Kanyóhoz került, aki könnyedén lőtt a hálóba 1–1. Nem sokkal később ismét vezetést szerzett a Baja. Bölcskei remekül futott el a jobb oldalon, labdája üresen találta középen Csikit, akinek nem volt nehéz dolga a labdát a kapuba juttatni 1–2.

– Nehéz mérkőzésre számítottunk, mert nem a tabellából indultunk ki, vélekedett Némedi Norbert. – Olyan volt ez a mai mérkőzés is, mint az egész fél szezonunk. Sajnos hullámzó volt a meccs képe is. Rohantunk az eredmény után, és próbáltunk újítani. Hozzáteszem, hogy a vendégek nagyon szervezetten játszottak, és kivédekezték ezt a mérkőzést. Tanulunk ebből az egész félévből. Megpróbálunk a tavasszal minél többet kihozni majd a szezonból, és reméljük, hogy az jobban fog sikerülni. Van rá időnk, hogy kijavítsuk a hibáinkat, ami most az ősszel okoztunk. Szebb lehetet volna a vége, ha ezt a mérkőzést meg tudtuk volna nyerni. Innen építkezünk majd tavasszal, tette hozzá Némedi Norbert.

– Szerencsére a mérkőzés elején vezetéshez jutottunk, ami megnyugtatta a csapatot. A Félegyháza játssza a focit, most is kulturált focit játszottak.

Szervezetten próbáltunk védekezni, abból pedig kontrázni. Szerencsére a hazaiaknak ezek a próbálkozásai az első félidőben kimaradtak. A második játékrészben úgy éreztem, hogy hátszéllel jobban kijövünk, de kaptunk egy gólt. A Félegyháza jött előre a győzelemért, de egy kontrából ismét meg tudtuk szerezni a vezetést. Amire készültünk, hogy minél kevesebb kapott góllal hozzuk le a mérkőzést, és a kevés lehetőséget használjuk ki, az bejött, és sikerült nyernünk. Sokszor hiányzott a szerencse az előző meccseken a játékunkból, ez a kis plusz most meg volt, és meg tudtuk nyerni a mérkőzést, értékelte csapata teljesítményét Koch Tamás.