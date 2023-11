A győzelemre nagy szükség is lenne, hiszen a KTE csupán egy meccset nyert meg az idei szezonban. Az OSE hagyományosan erős csapat otthon, a házigazdák két vereség után ráadásul biztosan javítani akarnak.

– Idén is igazán erős csapatot raktak össze Oroszlányban, jár a gratuláció a menedzsmentnek. Öt minőségi légiósuk van, és megtartották Rujákot és Illést, akik nagy rutinnal bírnak. Gáspár személyében pedig tovább bővült a magyar mag. A két hátvéd, Riddley és Gholston szabják meg az OSE stílusát, mellettük Thomas egy igazán atletikus, veszélyes, több poszton is bevethető kosárlabdázó. Center poszton a bosnyák Polutakra is oda kell figyelnünk. Összességében tehát egy komplett csapathoz látogatunk, akik többféle szerkezetben tudnak játszani. Bravúr kategória lenne egy idegenbeli siker számunkra, de a célunk nem lehet más, szeretnénk újra megízlelni a győzelmet. Abban a pozícióban vagyunk, hogy most minden meccset meg kell valahogyan nyerni. A csapaton nem érződik az elmúlt hetek sikertelensége, mindenki felelősségteljesen, és extra odaadással dolgozik az edzéseken. Tudjuk, hogy az oroszlányi csarnokban mindig parázs a hangulat, de szeretnénk borítani a papírformát – mondta Forray Gábor vezetőedző a találkozó kapcsán.