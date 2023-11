A hazaiak szerették volna otthon tartani a három pontot, amihez le kellett volna győzniük a Bugacot. A csapatból többen is hiányoztak, így ez nem tűnt könnyű feladatnak. Az első izgalmat az jelentette, hogy egy jobb oldali bugaci támadás után a tizenhatoson belül történt egy szabálytalanság, amit a vendég szurkolók büntetőnek ítéltek, de a játékvezető nem ezen a véleményen volt. Mind a két csapatban sok volt a fiatal játékos, de ez csak néhány pontatlan átadásban mutatkozott meg. Küzdésben mind a két gárda oda tette magát, aminek következtében több alkalommal is a sípjába kellett fújnia Dienes Róbertnek. Az elő játékrészben a bugaciak uralták jobban a játékot, több veszélyes támadást is vezettek, aminek következtében Verebélyi Zoltánnak néhány alkalommal is bravúrral kellett védenie. A 25. percben például már elvetődött bal oldalra, de a lábával még hárítani tudta Bali-Hajagos Richárd lövését.