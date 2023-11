A két együttes nem is olyan régen már találkozott, akkor a Magyar Kupában a hírös városi alakulat 3–1-re tudott nyerni idegenben. Deák Márk és csapata természetesen most is pontokért utazik idegenbe, pláne azok után, hogy a címvédő Kaposvár elleni sikeren van túl gárda. A Kecskemét igen kétarcú együttes egyelőre, ennek köszönhetően négy sikerrel és négy vereséggel a 7. helyen áll a tabellán. A Miskolc két győzelemmel és hat vereséggel a 9. pozíciót foglalja el, legutóbb a MÁV Előre otthonában kapott ki 3–0-ra az újonc.

A MEAFC-Miskolc–Kecskeméti RC mérkőzés péntek este 19 órakor kezdődik az egyetemi körcsarnokban.