A dobogósok csatáját az első körben még elbukta a Dirner-Siland, miután a tavalyi ezüstérmes otthonában 4–3-as vereséget szenvedett egy izgalmas találkozón. Az Apátfalva ellen a javítás volt a cél, aminek igen gyorsan jelét is adta volna a gárda. Mégsem indult jól a meccs, hiszen a 2. percben már Kardos vette be a hazai kaput, amivel a vendégek kerültek előnybe. Nem tartott azonban sokági az öröm, a kecskeméti henger ugyanis megállíthatatlanul beindult. A 4. percben háromszor talált be a vendéglátó, Kanyó duplája mellett Gréczi is feliratkozott a góllövők közé. Ez még csak a kezdet volt, ugyanis egymást követték a hazai találatok, szünetig még összesen hat, Kanyó egymaga négy találatig jutott már az első félidőben, ezzel tulajdonképpen eldőlt a meccs (9–1).

A második félidőben ennek megfelelően kicsit csökkent is a koncentráció hazai oldalon, mert bár Kanyó és Gréczi tovább növelte a különbséget, Vas és Kollár révén háromszor is válaszolt ezután az Apátfalva. A találkozót végül Tóth Kristóf gólja zárta keretbe, így 12–4-re nyert a Siland.

A kecskemétiek legközelebb november 6-án, azaz hétfőn lépnek pályára a bajnokságban, 20 órás kezdéssel majd a Bordány vendégei lesznek.

Dirner-Siland FC–Apátfalva SC 12–4 (9–1)

Kecskemét, vezette: Lászali Róbert (Csöngető Endre, Török Tamás Imre)

Siland: Czakó – Szabó G., Gréczi, Tóth K., Kanyó J. Csere: Terecskei, Pászti, Böde, Márton, Kanyó M., Herczeg P.

Apátfalva: Bohák – Kollár, Graur, Vas, Kardos. Csere: Bokor.

Gól: Kanyó J. (4., 4., 14., 18., 26.), Gréczi (4., 29.), Pászti (5., 18.), Böde (8.), Szabó G. (14.), Tóth (37.) ill. Kardos (2.), Vas (33., 35.), Kollár (36.). Ny. A.