Az amatőr válogatott szombaton a KTE U19-es, kedden pedig a KTE NB III.-as együttesével csapott össze, és a kecskeméti fiatalokkal jó iramú, hasznos találkozókat vívtak. Szombaton 3-2-re nyertek a lila-fehér fiatalok, akik ezúttal az NB III-as keret tagjaival is kiegészültek, de a vármegyei válogatott is bővebb létszámmal vett részt az összecsapáson. Mindkét oldalon akadtak lehetőségek, majd a 3x30 perces találkozó 45. percében a hazaiak szereztek vezetést, miután Hatvani került ziccerbe és kilőtte a jobb alsót. A folytatásban is jó tempóban futballoztak a csapatok, lehetőségek is adódtak mindkét oldalon, de maradt végül az 1-0.

– Reméljük, hogy segíteni tudtunk a válogatottnak a felkészülésben, sok sikert kívánunk nekik a tornához – mondta Virágh Ferenc, a KTE II. vezetőedzője. – Mi vasárnap még bajnokit játszottunk, de ahhoz képest elégedett voltam a látottakkal. Az őszi szezon végén egy felszabadult, jó játékot tudtunk nyújtani, a mérkőzés elérte a célját.

A vármegyei válogatott nem a legideálisabb felkészülésen van túl, mert bár Vanó Sándor bő kerettel számolt, teljes létszámmal egyszer sem tudott összejönni a társaság. Ez természetesen az amatőr labdarúgásban benne van, de így is maradt némi hiányérzet a csapat trénerében.

– Szeretném megköszönni a KTE-nek, hogy segítettek minket a felkészülésben, mert nívós ellenféllel találkoztunk mindkét alkalommal, ráadásul olyan körülményeket biztosított számunkra a klub, melyek közt tényleg profinak érezheti magát az ember. Sokkal jobb volt így dolgozni, mintha egymás ellen kellett volna játszanunk. Amatőrök vagyunk, éppen ezért sajnos nem is sikerült egyszer sem összejönnünk azzal a 36-37 fős létszámmal, ami a bő keretet jelentette előzetesen. Több elmaradt meccs is pótlásra vár még a vármegyei I. osztályban, ami nekünk is nehézséget okoz, hiszen mindenki ragaszkodik a játékosaihoz, nem is tudjuk az érintett futballistákat elvinni magunkkal Gyulára, mert nem akarják elengedni őket. Igazi gólvágót vesztünk így Káli Tibor személyében, de István Lászlóra sem számíthatunk Tiszakécskéről például. Kiskunfélegyházáról különböző okok miatt – akár iskolai, vagy egyéb kötelezettségekre hivatkozva – egyetlen játékos sem jött. Köszönöm azoknak az egyesületeknek, akik megtiszteltek minket azzal, hogy küldték a játékosaikat, de vegyes érzéseim vannak, mert nem feltétlen érzem azt az összefogást, amit akár a korábbi években tapasztaltam ezen a téren – mondta Vanó Sándor.

A vármegyei válogatott egy generációváltáson megy át, ez már egészen bizonyos. Akadnak a keretnek olyan régi motorosai, mint Varga Milán, Szabó Szilárd, vagy éppen Knap Tamás, de rengeteg a fiatal is. Ez részben tudatos döntés is volt Vanó Sándor részéről, aki szokásához híven szeretne most is továbbjutni.

– Határozott cél volt, hogy néhány rutinos játékos megtartása mellett, most már vegyék át a stafétát a fiatalok. Ez a jövő, és azt hozzá kell tennem, hogy akik itt vannak, azokon érzem a kellő motivációt. Mindig úgy indulunk el, hogy tisztes helytállással, sportszerűen képviseljük a megyét. Persze a srácok és én is úgy vagyunk vele, hogyha már elmegyünk, akkor jussunk tovább a négyes döntőbe. Ez nem lesz egyszerű, de szeretnénk kiharcolni, egészen biztos vagyok benne, hogy a többi csapat is így gondolkodik ebben a régiós csoportban – tette hozzá Vanó Sándor, aki várhatóan csütörtökön hirdeti ki a végleges keretet.

A régiós tornát idén Gyulán rendezik meg december 2-án és 3-án, ahol szokás szerint erős mezőny gyűlik majd össze. Bács-Kiskun erős csoportba került, hiszen a rendező Csongrád-Csanád és Békés mellett, Jász-Nagykun-Szolnok, valamint a címvédő Pest vármegye legjobbjaival találkoznak majd Vanó Sándor csapata.

Kecskeméti TE II. – Bács-Kiskun vármegyei amatőr válogatott 1-0 (1-0)

Felkészülési mérkőzés

KTE II.: Cseh – Szalai Sz., Szamosi, Molnár M., Czenky, Hatvani, Györgye, Kovács P., Ruzsa, Goretich, Horváth M. Csere: Bálint, Jászai-Deák, Balis, Kárpáti, Majoros. Vezetőedző: Virágh Ferenc

Bács-Kiskun: Lengyel P. – Lajkó, Plichta, Rideg, Barkóczi, Szabó Sz., Baladin, Lengyel Sz., Halasi, Gavula, Farkas B. Csere: Ámann (k), Csiki, Knap, Gémesi, Papp D., Orlov L. Vezetőedző: Vanó Sándor

Gól: Hatvani (45.)