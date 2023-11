Nem kis feladat várt a HÉP-Kecskeméti RC Röpke csapatára vasárnap, hiszen a listavezető, a kecskeméti találkozóig szettveszteség nélkül éllovas Közgáz SC-t fogadták. Nem remegett meg a hírös városi lányok keze, az első szettet nagy csatában 25–21 arányban behúzták. A következő játszmában egyenlített a Közgáz, ők is 25–21-gyel tudták le a győztes szettjüket. A harmadik játszmát váratlanul simán, 25–8 arányban húzta be a Röpke, és Erki Milán csapatának a tagjai kiválóan bírták az idegek harcát is, hiszen a negyedik játszmát is megnyerték, 27–25 arányban, így legyőzték a listavezetőt.

–Nagyon fontos három pontot szereztünk ma, így tudjuk tartani a lépést az élmenőkkel – értékelt a mérkőzést követően a betegség miatt hiányzó vezetőedzőt, Erki Milánt helyettesítő Farkas Péter. – A játékunk továbbra is rettentő ingadozó, egy megnyert első szett után képesek voltunk 1-14-es rajtot venni a második játszmában, majd onnan visszazárkózni 2-3 pontra. Ezt követően pedig 25-8-ra felülmúlni az ellenfelet a harmadik szettben. Sokat fejlődtünk már az idei szezonban, de még rengeteget kell dolgoznunk, hogy célt érjünk – nyilatkozta.

HÉP-KRC Röpke–Közgáz Sport Club Diák Sportkör 3–1 (21, -21, 8, 25)

A Röpke a 3. helyen várhatja a hétvégi mérkőzést, amelyen a 4. helyen álló Palota RSC vendégei lesznek a hírös városi hölgyek.