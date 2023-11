A bajnoki címvédő Borota az őszi 12 fordulót követően jelenleg a második helyen áll. A hátránya a tabellán az éllovas Dusnokhoz képest hat pont, viszont a Borota eggyel kevesebb mérkőzést játszott, így jelen pillanatban a vesztett pontok tekintetében három pont a Dusnok előnye. A vasárnapi rangadót követően tehát ez az előny el is tűnhet, viszont – vendéggyőzelem esetén – igen nagy fórra is duzzadhat. Borotán az idei ősz is jól sikerült, viszont ez a látszólagos hat pontos hátrány mégis csalódást keltőnek tűnhet. Persze erre mondanák sokan, hogy „ez legyen a legnagyobb bajom, hogy a csapatom tíz meccséből nyolc győzelem, egy döntetlen, egy vereség a mérlege”.

– Tavaly ilyenkor, tíz bajnoki mérkőzés megvívása után hajszálpontosan ugyanígy álltunk, nyolc győzelem, egy döntetlen, egy vereség – tekintett vissza Szűcs Zoltán, a csapat szakmai igazgatója. – Így aztán nem is lehetne olyan érzése az embernek, hogy valami nem működött az idén, ha a Dusnok nem lenne ilyen jó, ha a Dusnok nem lépett volna meg az élen. Az őszünk értékelése ennek megfelelően felemás. Egy alacsony színvonal bajnokságban szerintem a csapatunk teljesítménye elmaradt a megszokottól, nem is a pontszám, hanem inkább a mutatott játék tekintetében. Ami a pontszámot illeti, azzal meg vagyunk elégedve, játékban viszont el vagyunk maradta az elvárttól. Azt ugyanakkor hozzá kell tennem, hogy mi a csapatnak itt Borotán vármegyei első osztályú feltételeket teremtettünk meg, ezért is magasak az elvárások. Erre persze azonnal adódik a kérdés, hogy akkor miért nem megyünk följebb? A válasz pofonegyszerű, Borotán egyszerűen nem tudunk utánpótlás csapatokat kiállítani. Túl kicsi a falu ehhez.

Csak két mérkőzésen nem hagyták el vesztesen a pályát, Dusnokon kiadós vereséget szenvedtek, az előző fordulóban pedig Nemesnádudvaron értek el döntetlent.

– A Dusnok ellen négy hiányzónk volt, a Nádudvar ellen pedig kettő, és nem tudtuk őket pótolni.

A célkitűzés ugyanakkor az idén is a bajnoki cím. Amennyiben nincs bajnoki cím, akkor nincs tovább csapat. Illetve pontosabban a csapat, a klub megmarad akkor is, de amennyiben nem nyertjük meg a bajnokságot, akkor valószínűleg csak az a csapat marad meg, amely jelenleg a vármegyei harmadosztályban Borota II. néven szerepel. Ahogy korábban említettem, nálunk megyei első osztályú feltételek vannak, ennek következténben csak a bajnoki cím elfogadható.

Hiányzók ezúttal is vannak, de kevesebb, mint az előbb említett két, ominózus pontvesztés idején. – Mijativoc Márió az, akire nem számíthatunk, ő a két héttel ezelőtti, Mélykút elleni rangadón a könyökét törte.

Lukac Damir a hétvégén már a rendelkezésre állt, Nikutovic Sasa is sérüléssel bajlódik, vannak tehát problémáink, de a Dusnok ellen a visszavágás vágya is fűti a csapatot.

Ugyanakkor ami a hétvégi mérkőzésre vonatkozó célkitűzésünket illeti, a sima győzelem nem is elfogadható a számomra. Nem gondolkodunk abban, hogy jó játékkal egy pont is elfogadható, tisztes vereségről pedig szó sem lehet, azt a célt tűztük ki a játékosok elé, hogy fogják fel ezt a találkozót úgy, mint egy kupameccs visszavágóját. 5–1-re kaptunk ki a dusnoki mérkőzésen, ez annak a találkozónak a visszavágója, a célunk a továbbjutás, és csakis ez elfogadható elvárás a társaság irányába. Ezt világosan elmondtuk a srácoknak is. Azzal természetesen tisztában vagyunk, hogy ez nem könnyű feladat, ez nem egyszerű célkitűzés, hiszen pontosan tudjuk, hogy a Dusnok egy kitűnő csapat, évek óta meghatározó tagja a bajnokságnak, ráadásul Sáfrán Ferenc érkezésével ha lehet, még jobb lett a gárda, hiszen Sárfán Ferenc kiváló munkát végez. Mi viszont meg akarjuk mutatni, hogy az idén mi vagyunk a legjobbak, és erre a most vasárnapi mérkőzés a legjobb alkalom.