A szinte egész napos esőzést követően a körülmények meglehetősen barátságtalanok voltak Lajosmizsén, szombaton kora délután, azonban maga a pálya nem. Nagy lendülettel kezdtek a csapatok. A 6. percben Halasi került lövőhelyzetbe, középről, jó húsz méterről meg is küldte a labdát, ami egy védőről pattant szögletre. A szögletrúgást Peres végezte el, a kisszögletből Halasihoz passzolt, aki megcsinált két gyors cselt, majd ballal, nyolc méterről, éles szögből a hosszú sarokba lőtt, 1–0. Földobta a vezetés a hazaiakat, nagy nyomást gyakoroltak ebben az időszakban. A 16. percben egy hazai szögletet követően nagy kavarodás alakult ki a bajai kapu előtt, több gólszerzési kísérletet követően Halasi lőhetett középről, 17 méterről, a kapu bal oldalát célozta, Sztruhák bravúrral mentett. Két percre rá Kiss László vezette keresztbe a 16-os előtt a labdát, majd lőtt 18 méterről a bal fölső sarok mellé. Három percre rá Nébl adott be jobbról, bent Csiki Noel érkezett, de nem találta el jól a labdát. A 26. percben Kiss László passzolt jobbról középre, Sallai a sárban beszánkázva lőtt tíz méterről, a kapujából jó ütemben kilépő Sztruhák nagyot mentett. Öt percre rá Sallai balról tört be a a vendégvédők között, majd a 16-os sarkáról lőtt, nem sokkal a hosszú sarok mellé. A 39. percben a hazai védelem által kifejelt labdát Szeibert tűzte meg középről, húsz méterről, laposan, Tajti biztosan védett. Megérdemelt hazai vezetéssel zárult az első félidő, miután a Lajosmizse olykor szinte riasztóan eredményes letámadásokkal fojtotta el a vendég kísérleteket.

A második játékrészben hamar jelezte a Baja, hogy nem adta föl. Mindjárt a kezdés után Bányai ugratta ki a bal oldalon Szeibertet, már ő is gólhelyzetben volt, de továbbtolta Bölcskei elé a labdát, aki tíz méterről, a rövid sarokról kétségbeesetten visszalépő Tajti helyére, a jobb alsó sarokba passzolt, 1–1. Bár váratlanul hamar jött, de nem volt ez a gól indokolatlan, ezt a következő negyedóra bizonyította, amikor fölénybe kerültek a Sugó-partiak. Az 55. percben a meccs egyik legnagyobb helyzete maradt ki. Az előre törő Csiki tette ki középről, a 16-os előteréből a labdát a mellette vágtató Néblnek, ő nagy helyzetben, jobbról, 15 méterről lőtt, Tajti nagyot védett. Négy percre rá Nébl tekert keresztbe a jobb oldalról, az oldalvonal közeléből, a túlsó ötösön Knap tűnt föl, remek ütemben gurított középre, az ötösön keresztbeguruló labdáról két támadó késett le hajszállal. Ez volt az az időszak, amikor a levegőben lógott a második bajai gól, Árva Zsolt, a hazaiak mestere hamar reagált is, kettős cserével rázta fel a csapatát. A 67. percben Orlov Szabolcs szerzett labdát a bajai térfélen, majd lőtt 24 méterről fölé. Hat percre rá Kiss László kapott labdát, szemben vele ott állt az egész bajai védelem, Kiss kitette a labdát jobbra, Halasinak, aki ismét megcsinált két jó cselt, majd ballal balról, 12 méterről a hosszú sarokba helyezett, 2–1. Az eddig is hatalmas küzdelem ha lehet, ekkor még fokozódott. Mindenáron igyekezett egyenlíteni a Baja, igazi ziccert azonban nem sikerült kialakítaniuk. Ahogy közeledett a hajrá, úgy vált egyre élesebbé a küzdelem, a bajaiak igyekeztek nyomni, valahogy begyömöszölni a labdát, a hazaiak pedig kontrákat vezetni. A 91. percben Baladin lőtt húsz méterről, estében, ballal jobb alsó sarok mellé. Óriási izgalmak és bajai nyomás közette telt el a hosszabbítás négy perce, újabb gól azonban már nem esett. Megérdemelten szerezte meg a három pontot a nagy szívvel küzdő Lajosmizse, ugyanakkor a Baja is nagyon sokat tett a pontok negszerzése érdekében, ezúttal hiába.

Árva Zsolt: – Nagyon jó meccset játszottunk ahhoz képest, hogy a pálya talaja az eső miatt nem volt szép játékra alkalmas, de a mérkőzés a játék sebességét, dinamikáját tekintve színvonalas volt. A Baja azt játszotta, amire készültünk, mi igyekeztünk az ő erősségeiket kioltani, és a saját erényeinket kidomborítani. Az első gól is egy kidolgozott szituációból született. Halasi Károly megfogadta a tanácsomat, hogy ha jobbal nem megy, akkor próbálja ballal. Nagyon örülünk, hogy az utolsó idei hazai mérkőzésünkön sikerült itthon tartani a három pontot. Szép, értékes győzelmet arattunk, mert nem csak az időjárással, hanem egy nagyon jó ellenféllel is sikerült megbirkózniuk.

Koch Tamás: – A második félidő a miénk volt, nem egyszer álltunk csak a kapussal szemben egy az egyben, de ezeket a helyzeteket ugyanúgy, ahogy az előző hetekben, kihagytuk. Amíg ezeket nem tudjuk berúgni, addig nem lesz győzelem. Az első húsz percet leszámítva egyébként az idei őszi legjobb teljesítményünket nyújtottuk, de meg vagyunk átkozva. Hellyel-közzel, a játékot tekintve már ráismertem a tavalyi csapatomra, ezúttal a szerencse hiányzott. A múlt héten az ősz legyengébb teljesítményét nyújtottuk, most pedig sajnos a legjobbal sem sikerült pontot szereznünk.

Lajosmizsei VLC–Bajai LC 2–1 (1–0)

Lajosmizse, vezette: Tihanyi Gábor (Bartucz Tamás, Kócsó Tibor)

Lajosmizse: Tajti – Sallai (Fekete D. 73.), Fekete A., Orlov L. (Palotai 68.), Borsos (Bán 63.), Halasi, Peres (Cserni 88.), Kiss L., Zsíros (Szeibert A. 63.), Orlov Sz., Valkai. Vezetőedző: Árva Zsolt.

Baja: Sztruhák – Fehér (Megyeri 82.), Németi, Knap, Bölcskei (Schaffer 84.), Nébl (Kerezsi 70.), Csiki, Bányai, Baladin, Mezőfi (Szolga 75.), Szeibert M. Vezetőedző: Koch Tamás.

Gól: Halasi a 7., a 73., Bölcskei a 46. percben.

Sárga lap: Orlov L., 33. perc.