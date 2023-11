Fájó volt a legutóbbi, Honvéd elleni vereség, ám a kecskeméti kosarasokat nem olyan fából faragták, hogy könnyen feladnák, sőt. A Szeged elleni megmérettetés nagyon fontos lesz, hiszen pár héten belül a liga legjobb együttesei jönnek majd a sorban. Wittmann Krisztián már vissza tudott térni, és számíthat is rá a szakmai stáb, ám a legutóbbi, fővárosi meccsen Kucsera Dániel szerzett sérülést, így az ő játéka erősen kérdőjeles.

– Számunkra minden mérkőzés élet-halál harc lesz. Nem mondhatjuk egyik ellenfélről sem, hogy mi jobbak vagyunk, vagy hogy nekünk áll a zászló. Az összes mérkőzésen száz százalékos koncentrációt, és maximális teljesítményt kell nyújtani, ha nyerni szeretnénk. A Szegeddel ellen sem lesz ez másképp, komoly csatára számítok. A Szedeák egy nagyon jó csapat, és ez nem közhely, hanem be is bizonyították a felkészülés, és az eddigi bajnoki meccsek alatt. A csapatuk egész fazonját Woodridge és Locke, a két hátvéd határozza meg. Előbbi nagy energiákat ad a Szedeáknak, veszélyesek a betörései, jól passzol és védekezésben is erős. A másik játékos brutálisan jól dob, számára minden helyzet gyakorlatilag. Ketten átlagban húsz labdát használnak el fejenként, egyértelmű, hogy ők határozzák meg a Szeged játékát, és rájuk különösen figyelnünk kell. A többi játékosukról sem szabad azonban megfeledkezni, hiszen rendkívül jól illeszkednek be a szisztémájukba. A rutinos Bognár 4-es és 5-ös poszton is remek formát mutat. A másik magasemberük, Lake is fontos láncszem náluk, de mondhatni veszélyesebbek, ha a Bognár-Zsíros duó van a pályán. Utóbbiról tudjuk, hogy milyen jól dob. A fiatal magyar mag is jól teljesít, Balogh és Cohill, valamint Muczát is ide lehet sorolni. Komplett csapatot alkotnak, minden labdáért agresszívan mennek, nehéz dolgunk lesz ellenük. Különösen veszélyesek abból a szempontból, hogy a sémákat ha kell, akkor bontják, rövidítik, ezzel sok kellemetlenséget okozva. Mindent meg fogunk tenni a győzelemért, és ebben szurkolóink segítségére is szükségünk lesz. Ha mögöttünk állnak, akkor egy emberrel többen vagyunk a parketten. Bízom a csapatban, és a kecskeméti drukkerekben – mondta Forray Gábor, a kecskemétiek vezetőedzője.