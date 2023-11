A „kék oroszlánok” tartalékjai tulajdonképpen most mutatkoznak be a bajnokságban, ugyanis az első fordulóban végül még nem léptek pályára. Mivel egy teljesen új nevezőről van szó a bajnokságban, egyelőre amolyan sötét lónak számítanak a hazaiak, de az biztos, hogy fiatalok mellett olyan régi ismerősök is pályára léphetnek majd, mint Marozsi Gábor, vagy Móra Viktor, akik oszlopos tagjai voltak korábban a klubnak. A Lajosmizse a SZTE elleni 2–1-es sikerrel kezdte a bajnokságot, soraiban több korábbi ScoreGoal játékossal, így mindenképpen pikáns összecsapásra van kilátás.

A bajnoki találkozó csütörtök este 19 óra 30 perckor rajtol el a kecskemétiek otthonában.