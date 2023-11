A férfi kézilabda NB I./B 9. fordulójában a Kézilabda Kecskemét a Tatát fogadta. A Tata csupán egy meccset nyert meg a két együttes összecsapása előtt, így igen sokkoló volt a hazaiak számára, hogy a vendégek alig négy perc után már 3–0-ra vezettek. A Kecskemét szépített, de a Tata 6–2-re is ellépett. Kapaszkodott a hazai csapat, egy gólra is feljöttek Bodnár hetesével, de amikor lélektani szempontból jöhetett volna az egyenlítés, a Tata mindig meg tudott újulni és újra ellépni. A 22. percben, 8–12-nél kért először időt Tóth Norbert, de erre vendég részről is szinte azonnal jött a válasz. Az első játékrész végén a Tata megőrizte a meccs legelején összeszedett, gyors előnyt, így 10–13-ra vezettek.

Bodnár remek napot fogott ki kecskeméti oldalon, fordulás után az ő góljai is kellettek ahhoz, hogy a hazaiak alig öt perc után egyenlítsenek (14-14). Felváltva estek a gólok, hol a Tata vezetett eggyel, hol döntetlen volt az állás, a Kecskemét sokáig nem tudott előnybe kerülni. Először a 48. percben vezettek a hazaiak, akkor alakította 21-20-ra az eredményt. Az utolsó tíz percnek végül 21-21-ről futottak neki a csapatok, a kiélezett csatát jól jelzi, hogy Horváth Andor fontos góljára majdnem hét percet kellett ezután várni (22-21). Az utolsó percbe lépve gyorsan növelte előnyét a Kecskemét, de ugyanilyen gyorsan jött a vendég válasz is, így a lefújásig tartott a heroikus küzdelem, melyből végül a hírös városiak jöttek ki győztesen, köszönhetően Sárközi Zsoltnak is, aki 22/12-es védési mutatóval zárta a derbit (23–22).

Ahogy arról már korábban hírportálunk is beszámolt, a férfi NB II.-ben mindkét vármegyei gárda pályára lépett. A Lajosmizse nagyon izgalmas csatában tudott 41–37-re nyerni a PLER otthonában, míg a Kalocsa a MAFC vendégeként örülhetett 33–28-as sikernek. A nőknél a Kecskeméti NKSE szabadnapos volt ebben a fordulóban, de a Bácsalmás viszont játszott. A PVSE a Tisza Volán otthonában lépett pályára, ahol nagyon gyorsan magabiztos előnyt szerzett, már a szünetben is 22–10-re vezetett Dankó Ervin határozottan kézilabdázó együttese. A második félidőben nem meglepő módon nem is állt be éles fordulat, kereken húsz góllal 43–23-ra nyertek a vendégek. A PVSE jól is áll a H-csoportban, ugyanis jelenleg második, de rettenetesen sűrű a mezőny a hibátlan Gyula mögött egyelőre.

A vármegyei ligákban is folytatódtak a küzdelmek, igaz, a szokásosnál kevesebb mérkőzéssel ezúttal. A férfiaknál csak egy találkozót rendeztek, mely végletekig kiélezettre sikerült. A Tiszakécske hazai pályán 26–25-re verte a Soltvadkerti KUSE-t úgy, hogy sokáig biztosan vezetett, de a vendégek a hajrában mégis iszgalmassá tudták tenni a végjátékot. Játék nélkül is a Kiskőrös vezeti a tabellát, mely mind a hat meccsét megnyerte eddig, a Kiskunmajsa egy mérkőzéssel kevesebbet játszva szintén hibátlan.

A nőknél ugyancsak egy találkozót rendeztek meg, ez is rendkívül szorosra sikeredett, a Kalocsa 28–26-ra nyert végül Kiskunhalason. A KKC ezzel egy pontra feljött az éllovas, egyben címvédő Nemesnádudvarra, de a Lajosmizse és a Kiskunhalas is esélyes maradt a bajnoki címre.

Kézilabda Kecskemét–Tatai AC 23–22 (10–13)

Kecskemét. V: Kovács T., Mándli

Kecskemét: Bodnár 8 (1), Horváth A. 3, Tóth B. 3, Papp I. 3, Hunyadi 2, Vincze 1, Kaposvári 1, Forgács 1, Deák 1, Csuzi, Bózsa, Sárközi (k), Szikora (k). Vezetőedző: Tóth Norbert

Tata: Kiss M. 6, Krancz 4, Tass 4, Vass 3 (2), Kreisz 2, Schekk 1, Körtélyesi 1, Gajdos 1, Huber, Zatureczki, Kretz, Nényei, Hajós (k), Hermann (k). Vezetőedző: Sibalin Jakab

Kiállítások: 6 perc ill. 6 perc

Hétméteres: 3/1 ill. 4/2