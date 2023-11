A Dunapataj utoljára másfél évvel ezelőtt kapott ki, május elsején, a 2021/22-es idény bajnoka, a Főnix SE Foktő távozott 2–0-ás győzelemmel Dunapatajról, hogy aztán távozzon a harmadosztályból is, de azóta a Dunapataj nem talált legyőzőre. Nem csak hogy legyőzőre nem talált, hanem a 2022/23-as idényben 19 győzelemmel, öt döntetlennel megnyerte a bajnokságot is. Az idei bajnokságban az eddig tíz mérkőzésükből hatot megnyertek, és négyet adtak döntetlenre, ezzel a teljesítménnyel jelenleg 22 ponttal a második helyen állnak. Az ősz elején ugyanakkor mintha botladozott volna a társaság, bár minden viszonylagos, azt hiszem, sokan vállalnának ilyesfajta botladozást, hogy a csapat tíz meccsből csak négyszer nem nyer, mert döntetlent játszik.

– Mi tagadás, az ősz elején valóban láttam némi kiengedést a csapaton, de mosanra mintha már észhez tért volna a brigád – ért egyet a felvetéssel Bálint Milán,a csapat szakvezetője. – Mintha egy kicsit megelégedtünk volna a bajnoki címmel. A négy döntetlenünkből legalább kettő annak tudható be érzésem szerint, hogy egy kicsit túlságason elégedett volt magával a társaság. De azt hiszem, jogos a múlt idő használata, hiszen most már rendben vannak fejben is a srácok.

A nyáron sok változás nem történt a keretben.

– Ketten távoztak Dunaszentbenedekre, Szabó Viktor és Hangya Ervin, illetve sajnos az egyik rutinos játékosunk, Mikóczi Zoltán munkahelyi elfoglaltság miatt az idén ősszel még nem tudta segíteni a csapatot. Az ugyanakkor nagy örömünkre szolgál, hogy két pataji fiatal is csatlakozott hozzánk. Arnold Bence és Dömötör Márk mindketten egy-két évre felhagytak a focival. A nyáron azonban bejelentkeztek nálunk, és simán le is tudtuk igazolni, hiszen miután több, mint egy éve nem léptek pályára, nem volt akadálya, hogy megcsináljuk az igazolásukat. Azóta már játszottak is, sőt, a Bence már gólt is rúgott. Most még látszik rajtuk a kihagyás, de meggyőződésem, hogy idővel fontos tagjai lesznek a keretnek.

A vezetőség konkrétan ne tűzött ki célt a csapat elé a 2022/23-as idényre, de Bálint Milán szerint anélkül is mindenki tudja a dolgát, tudja a helyét, tisztában van a realitásokkal. – Úgy gondolom, hogy mind a vezetők, mind a szurkolók, mind a játékosok és jómagam is tisztában vagyunk a csapat képességeivel, és ennek fényében mindenképpen a dobogón szeretnénk végezni. Hogy aztán hányadik fokára sikerül befutni, az még a jövő zenéje.

A veretlenségi sorozatot ugyakkor természetesen szeretnék minél tovább nyújtani. Ezen a hétvégén nehéz feladat vár rájuk, hiszen az a Miklósi GYFE lesz a vendégük, aki csak az előző fordulóban veszített először pontot.

– Remek csapat a Kunszentmiklós, remek formában van, de mindenféleképpen győzni szeretnénk.

A múlt hétvégén, Uszódon is hallottuk, hogy a meccs előtti fogadkozás során eltökélt célja volt az uszódiaknak, hogy megtörtjék a hosszú, harminchat meccs óta tartó veretlenségi sorozatunkat. Tudjuk, hogy az ellenfelek is jegyzik a sorozatunkat, no meg a bajnoki cím védőjét is látják bennünk, így aztán a Nyugati csoportban most mi kerültünk abba a szerepbe, hogy mindenki minket akar megverni. Ez eddig hálistennek az idén még nem sikerült. Reméljük, hogy a Kunszentmiklósnak sem fog. Győzni szeretnénk, várják is a fiúk nagyon a derbit. De nem csak hiúsági kérdés miatt szeretnék itthon tartani a három pontot, hanem azért sem, mert nem szeretnék túlságosan nagy előnnyel elengedni a Miklóst a tabella élén. Fontos, hogy majd a tavaszi rajt előtt is érezzék, hogy ott loholunk a nyomukban.

A Dunapataj-Miklósi GYFE mérkőzést szombaton délután, 13 óra 30 perces kezdettel vívják Dunapatajon.