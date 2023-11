Deák Márk együttese nem kezdte jól az első szettet, a Miskolc ugyanis négy ponttal is ellépett. Időkérésekkel is próbálkoztak a vendégek, de Komlósi és Fenyvesi révén a hazaiak stabilan játszottak. A hajrában 18–15 után elkezdett zárkózni a KRC, feljött 20–19-re is, de nem volt már elég puskapor a fordításhoz (25–21).

A második játszmától kezdve feljavult a kecskemétiek játéka, Farkas ásza után 10–6-nál jött is a miskolci időkérés. Ez nem segített, a KRC végig nagyon koncentrált maradt, így 25–21-es különbséggel egyenlített is. A harmadik szettben fej-fej mellett haladtak a csapatok, kiélezett küzdelem zajlott a parketten. 13–11-nél Deák Márk időt kért, és a helyreigazítás sikeres volt, hiszen csapata 14–15-re fordított. Kecskeméti és Gacs pontjaival a hajrának jobb pozícióból vágott neki a Kecskemét, ennek 22–25-ös siker lett a vége.

A Kecskemét a negyedik partiban le is zárta a meccset, 9-9 után négy ponttal lépek el a vendégek, és innen már csak a sikertelen kapaszkodás maradt a hazaiaknak (21–25). A Kecskemét ezzel előnyből várhatja a visszavágót, melyet december 6-án rendeznek a Messzi István Sportcsarnokban.

MEAFC-Miskolc – Kecskeméti RC 1-3 (-21, 21, 22, 21)

Miskolc, 117 néző. V: Sík, Barabás

Miskolc: Kozsla 3, Fenyvesi 18, Komlósi 26, Kanellopulos 2, Kovács Z. 4, Csizmadia 9. Csere: Szabó P. 4, Kapusi, Dudás. Vezetőedző: Bagó László

KRC: Balla 1, Boldizsár 11, Gacs 12, Farkas P. 9, Kecskeméti 18, Varga P. 22. Csere: Török Zs. Vezetőedző: Deák Márk