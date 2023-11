A bajnokság kezdetén egy új, a szomszéd vármegyei csapattal bővült a mezőny, a Tiszasassal. A Jász-Nagykun-Szolnok vármegyéhez tartozó település csapata kérte a vármegyei igazgatóságot, hogy szeretnének Bács-Kiskunban játszani, mivel így kisebb távolságokra kellene utaznia a gárdának. Kérelmüket a Bács-Kiskun Vármegyei Labdarúgó Igazgatósághoz is eljuttatták, és mindkét vármegye rábólintott a kérésre. Így most a hétvégén ismét találkozik Tiszaug és Tiszasas, akik akkor játszottak utoljára egymással, amikor még Tiszaug is Jász-Nagykun-Szolnok megyéhez tartozott. Annak pedig már több mint húsz éve, mert Tiszaug 1999-ben kapta meg a csatlakozási engedélyt Bács-Kiskun megyéhez.

A találkozó külön érdekessége, hogy a tiszasasiak technikai vezetője az a Németh László, aki korábban Tiszaugon látta el ezt a feladatot, a tiszaugiak technikai vezetője pedig Bottlik Elek, aki történetesen tiszasasi.

A tiszaugiak jelenleg 25 ponttal a 2. helyen állnak. A jó szereplésről Szentesi Zoltán csapatkapitányt kérdeztük. – Az elmúlt időszakban több változás is történt a csapatnál, a nővérem, Pusztainé Szentesi Szilvia lett az elnök, és a játékosok is másképpen állnak a focihoz, mint korábban. Jó a közösség, elfogadta mindenki a másikat, nincs klikkesedés, mindenki együtt van. Ehhez kellett Bottlik Elek is, aki a csapatot összetartja. Letisztult a helyzet, amit a játékosok is megéreztek. Ha ugyanis mentálisan nem vagyunk jól, akkor nem tudunk futballozni. Az igazolásaink is jól sikerültek, ígéretes fiatalok jöttek hozzánk. És ami eddig jellemző volt ránk, hogy idegenbe csak tizenegyen megyünk, az megváltozott. Most már tizennyolcan is vagyunk, így van választási lehetőség. A nyugalomnak tudom be a jó szereplést és annak, hogy nincsenek problémák a csapat körül.

Szentesi Zoltán elmondta, hogy szoktak átjönni hazai mérkőzéseikre sasiak is, akik szerint öröm nézni a játékukat, mert van benne tudatosság. Hátul megjáratják a labdát, aztán felpasszolják a középpályára, és így indítják a támadásaikat. A szombati mérkőzés egy igazi szomszédvári derbi lesz. A csapatkapitány szerint amikor a nyáron idejöttek ebbe a bajnokságba a sasiak, akkor azt mondták, hogy szerintük ez a bajnokság sokkal gyengébb, mint amiben ők eddig játszottak. Véleménye szerint ez egy kicsit erős volt, mert meg kell nézni, hogy jelenleg hol állnak a tabellán. A tizenkettedik helyen.

– Szerintem az sem jelent előnyt számukra, hogy most Németh László a technikai vezetőjük. Mi ugyanis már egészen mást játszunk, mint korábban. A fiatalok kezdenek beérni, és itt csak egy nevet említek, Lovas Kristófot, aki szinte minden meccsen rúg gólt. Fegyelmezett a csapatunk, betartjuk a taktikát, minden poszton van egy rutinos játékosunk és két jó kapusunk is. Az pedig nem kérdés, hogy győzni akarunk a sasiak ellen, a kérdés csak az, hogy mennyivel fogjuk majd megverni őket – tette hozzá Szentesi Zoltán.

A tiszasasi technikai vezető, Németh László panasszal kezdte a mondandóját. – Nincsen kapusunk, befejező csatárunk, söprögetőnk, sok jó képességű játékos hiányzik. Vannak közöttünk tapasztaltabbak, mint Sánta Zoltán, Talmácsi Béla, Kun Tamás, akik már túl vannak a negyvenen, de fiatalok is. A legnagyobb probléma azonban nem ez, hanem az, hogy lenézték a csapatot. Úgy kezelték őket, akik csak rúgnak, vágnak. Azt is híresztelték, hogy a szurkolók verik a játékosokat. Mondanom sem kell, hogy ez nem igaz. Ezt talán arra alapozták, hogy az első mérkőzésünkön, ami nekünk a második fordulóban volt, döntetlent játszottunk a Ballószöggel. Akkor történt egy incidens, amikor is Bakos Tamás felrúgta Hábensusz Szabolcsot, aki ezért orrba vágta. Természetesen mind a két játékost kiállították, de a ballószögi játékos a véres kezével összekente az öltöző falát. Talán ez alapján ítélkeztek a csapatunkról, pedig csak utána kellett volna nézni, hogy az elmúlt bajnokságban a játékosok nem gyűjtöttek össze annyi sárga lapot, amiért ki kellett volna hagyni mérkőzést.

Németh László szerint az is a gondok közé tartozik, hogy hiába van húszfős keretük, vidékre éppen csak tizenegyen tudnak elmenni. Hetente kétszer edzenek, teremben is tudnak, mert van egy nagyon szép csarnoka a településnek. Sajnálatos módon szinte nincs olyan mérkőzésük, amikor ne lenne egy vagy két sérültjük. Ez az edzéshiánynak és az ellenfelek durvaságának is köszönhető. Úgy néz ki, hogy tavaszra lesz majd kapusuk, de egy csatárra is nagy szükségük lenne. Szerencsére a szurkolók mellettük állnak. A hétvégi, Tiszaug elleni rangadóval kapcsolatban Németh László azt mondta, hogy mindent meg fognak tenni annak érdekében, hogy győztesként hagyják el a pályát. Nagyon készülnek rá, mert bizonyítani akarnak.

A Tiszaug–Tiszasas mérkőzés szombaton 13 órakor kezdődik a tiszaugi sporttelepen. A rangadóra sok nézőt várnak.