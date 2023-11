Vágó Levente 2019 nyarán, még az NB III-ban érkezett Kecskemétre, és azonnal alapember lett, a feljutással záruló évben már a csapatkapitányi karszalagot is ő viselte. Mindhárom osztályban, az NB III-ban, az NB II-ben és az NB I-ben is ezüstérmes lett lila-fehérben, összesen 134 tétmérkőzésen viselte már a lila-fehér szerelést.

– Büszke és boldog vagyok, örülök, hogy megkötöttük ezt a megállapodást. Most már az a célom, hogy ki is töltsem ezt a megállapodást, minél jobb teljesítménnyel, reményeim szerint az NB I-ben. Profi sportolóként mindig arról álmodtam, hogy a legmagasabb szintre jussak el, akkor is így gondolkodtam, amikor alacsonyabb osztályban játszottam még. Az esély kevesebb lehet, ahogy haladtam előre a korral, de amikor először jöttem tárgyalni Kecskemétre, akkor komoly jövőt vázoltak fel előttem. Ez valósággá vált, ráadásul igen rövid idő alatt. A legnagyobb büszkeség ebben számomra az, hogy ezen a meredek fejlődési pályán én is a klubbal haladhattam – mondta Vágó Levente.

Terve most már az, hogy 100. NB I-es meccsét is kecskeméti színekben ünnepelhesse.

– Amikor megérkeztem, az NB III-ban nem úgy kezdtünk, ahogy szerettünk volna, de cserébe az NB II-ben túlszárnyaltuk az eredetileg kitűzött céljainkat azzal, hogy azonnal feljutottunk. Bízom benne, hogy még sokáig gyarapíthatom én is az élvonalbeli meccseim számát. Maradandó emlék számomra a debütálás a Vasas ellen. Természetesen az NB I-es ezüstérem is, de ugyanilyen büszkén tekintek vissza az NB II-ben és az NB III-ban szerzett érmeinkre is. Örülök, hogy egy ilyen klubhoz tartozhatom, ahol kitűnő játékosok vesznek körül, nagyon egységes az öltöző. Az itt zajló, kitűnő munkát jól mutatja az is, hogy három válogatottat ad a klub. Ami a személyes terveimet illeti, szeretném elérni a 100 NB I-es mérkőzést kecskeméti színekben. Ami a csapatot illeti, az a vágyam, hogy minél tovább az élvonalban szerepeljünk, a sikereknek pedig szeretném kiélvezni minden pillanatát – tette hozzá Vágó Levente.