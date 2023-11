A két együttes közös múltja eddig meglehetősen rövid, hiszen sokáig nem szerepeltek egy bajnokságban. Tavaly nyár óta változott ez meg, azóta a kecskemétiek egyelőre fölényben vannak ebben a párharcban. A 2022/2023-as idényben egy döntetlent után kétszer nyert a KTE, majd ebben a bajnokságban is 3–1-es sikerrel vette a rajtot a szabolcsiak ellen.

A Kisvárdának nem megy ebben a bajnokságban, jelenleg sereghajtó az együttes, melyet már a negyedik edző irányíthat vasárnap, miután Mátyus János helyét Feczkó Tamás vette át. A Kisvárda ráadásul egy fontos meccset bukott el legutóbb, hiszen a közvetlen rivális ZTE-től kaptak ki 1–0-ra.

A Kecskemét egy nehéz sorozat után sikeres hetet hozott, hiszen a ZTE-t és az FTC-t a bajnokságban verte meg teljesen megérdemelten Szabó István csapata, menet közben ráadásul Szegeden a Magyar Kupában is sikerült kiharcolni a továbbjutást. A kecskemétiek jó hangulatban készülhettek, de tisztában vannak vele, hogy veszélyes ellenfél a Kisvárda hazai pályán.

Igazi hatpontos derbi ez mindkét gárdának, hiszen a hazaiak 7 ponttal a tabella utolsó helyén állnak, míg a KTE 16 pontjával a 8. pozíciót foglalja el. A kecskemétiek akár a dobogósokra is feljöhetnek egy győzelemmel, míg a Kisvárda számára az a tét, hogy ne szakadjon le az üldözött riválisokról.

– Természetesen arra is készülnünk kell, hogy most már egy új edzővel vár minket a Kisvárda, mely egészen biztosan mindent megtesz ezek után a győzelemért. Most jó a hangulat, hiszen három győzelmen vagyunk túl, ami kellett nekünk. Szeretnénk pontot, pontokat elhozni Kisvárdáról is, de egészen biztosan nem lesz ez könnyű feladat. Pont láttam a ZTE elleni meccsüket is, melyen nagyon jól és veszélyesen játszottak, akk is, ha végül az ellenfél szerezte meg a győztes gólt. Nagyon komolyan fel kell készülnünk, ha jó eredményt akarunk elérni – mondta Szuhodovszki Soma, a Kecskeméti TE válogatott keretbe is behívott középpályása.

A kecskemétiekhez kapcsolódó hír, hogy Zeke Márió sárga lapok miatt biztosan nem léphet majd pályára, ugyanakkor Tóth Barna és Szuhodovszki Soma letöltötte eltiltását, így mindketten visszatérhetnek. Nikitscher Tamás, Nagy Krisztián és Banó-Szabó Bence továbbra is sérültek.

A Kisvárda–Kecskeméti TE bajnoki mérkőzés vasárnap 13 óra 30 perckor kezdődik a Várkerti Stadionban.