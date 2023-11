Ugyan a Falco hozta el a labdát a feldobás után, az első kosarat a Kecskemét szerezte Sinik bátor betöréséből. A következő támadásból Keller volt eredményes, a hazaiak lendületben maradtak (6–2). Pot maradt őrző nélkül, a hármasa pedig pontos volt, a légiós aztán ziccerből is betalált, így már av endégeknél volt az előny. Szoros volt a mérkőzés, végül 9–13-nál időt kért Forray Gábor. Felváltva estek a pontok ezután, Wittmann egyeseivel a vezetés is megvolt, ám az etapot végül 20–21-re a vendégek nyerték.

Bogues kettesével a KTE vezetett, de 24–24 után a Falco lendületet fogott, és 26–32-re meglépett. Forray Gábor azonnal magához rendelte tanítványait. Dramicanin hármas, majd Jordano zsákolás szórakoztatta a nézőket. Jó védekezés mellett a támadásokat is pontosan szőtte a Duna Aszfalt-DTKH Kecskemét, Sinik hármasával egy pontra jöttek fel (42–43). Ennél közelebb viszont a Falco nem engedte a házigazdákat, Keller kosara után 47–53 állt az eredményjelzőn. A félidőt jelző dudaszó előtt Sinik még el tudta dobni a hármast védővel együtt, és a palánkról bevágódott a labda (50–53).

Pongó hármasa nyitotta a harmadik etapot, a másik térfélen Bogues is remekül állt bele a távoliba. Keller a gyűrű alól, Kucsera kintről volt pontos, majd Karahodzics egalizált (58–58). A megszokottnál is jobban felgyorsult a tempó, ebből a Falco tudott öt pontos előnyt kicsikarni, de végül 75–78-ra feljött a házigazda.

Szombathelyi pontokkal folytatódott a parázs derbi, majd Bogues szép akciója után 77–85 állt a táblán. Karahodzics és Bogues két gyors kettessel négyre csökkentette a differenciát, Konakov mester kénytelen volt időt kérni, hogy megpróbálja kizökkenteni a házigazdákat. Lawrence pillanatai jöttek ezután, aki egyenlíteni tudott. Dramicanin a legjobbkor süllyesztett el trojkát a sarokból, hiába az újabb szombathelyi időkérés, a hazai lendület nem tört meg. Lawrence kettő plusz egyes akcióval villant (91–85). Jordano és Perl révén zárkózott a Falco, majd Pot a vezetést is átvette számukra (91–92). KTE időkérés után Dramicanin triplája esett be, majd üntetőkkel fordított a vendég gárda (94–97). Wittmann verte át csúnyán a nála jóval magasabb védőt, ezután Pot pár leütés után hármassal vétette észre magát. Időt kért négy pontos különbségnél Forray, hogy átbeszéljék a stratégiát a maradék egy percre. Nem sikerült viszont a bravúr, a vendégek nem engedték ki a kezükből az előnyt (96–103).

– Gratulálok a Falconak! Tudjuk, hogy kiváló csapat, hiszen a BL-ben is ott van még az esély számukra, hogy továbbjussanak. Szomorú vagyok, mert a srácok megérdemelték volna a győzelmet. Sajnos a kulcsfontosságú pillanatokban egy-egy védekezési hiba csúszott be, és a végjátékban több támadó lepattanót engedélyeztünk a Falconak, ami végzetesnek bizonyult. Perl Zoltán klasszis játékára készültünk, de nem tudtunk kellőképpen védekezni rajta. Többször is ez volt már a forgatókönyv, jó csapatok ellen vívtunk szoros csatákat, azon kell dolgoznunk, hogy a mérleg nyelve felénk billenjen a következő alkalommal. Köszönöm a nézőknek, hogy mellettünk álltak. Sajnálom, hogy nem tudtunk örömet szerezni nekik a mai napon. Készülünk a Szolnok elleni meccsre, ahol már szeretnénk behúzni az újabb hazai sikert – értékelt csalódottan Forray Gábor, a Duna Aszfalt-DTKH Kecskemét vezetőedzője a lefújást követően.

Duna Aszfalt-DTKH Kecskemét–Falco-Vulcano Energia KC Szombathely 96–103 (20-21, 30-32, 25-25, 21-25)

Kecskemét. V: Földházi, Goda, Lengyel

Kecskemét: Sinik 18/12, Bogues 21/9, Ivkovics 5/3, Kucsera 5/3, Karahodzsics 12. Csere: Tóth Barna 1, Wittmann 7, Lawrence 15, Dramicanin 12. Vezetőedző: Forray Gábor

Szombathely: Pot 18/6, Pongó 3/3, Tanoh Dez 4, Tiby 8, Keller 11. Csere: Kovács 5/3, Verasztó 3/3, Barac 7, Krivacevic -, Perl 31/3, Jordano 13/12. Vezetőedző: Milos Konakov