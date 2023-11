A kecskeméti csapat volt proaktívabb a mérkőzés kezdetén, a Nyírbátor csak szabálytalanságok árán tudta feltartóztatni őket. Távoli lövésekkel és kombinatív játékkal is igyekezett feltörni a masszív vendég védelmet az SG Kecskemét, ám az első öt percben nem jártak szerencsével. A 8. percben hosszabb ápolásra szorult a nyírségiektől két játékos, szerencsétlen szituációban futottak össze a saját kapujuk előterében. A félidő derekán aztán Krajcsinak kellett bravúrt bemutatni a hazai kapuban, többet egymás után. Ellentámadásból Pál centerezett, Szabó Ábel csak centikkel maradt le. Nem sokkal később Suscsák fordulhatott kapura, de nem volt pontos a befejezéssel. Megtört aztán a jég a 14. minutumban, ekkor már jól tudta beletenni lábát Suscsák a középre lőtt labdába, 1-0. Ezt követően is a kék oroszlánok birtokolták többet a játékszert, és voltak is ígéretes lehetőségeik, további találat viszont nem született a szünetig.

Álomszerűen folytatódott a meccs a hazaiak részéről, a 21. percben Suscsák villant ismét, 2-0. Sorjáztak a kecskeméti helyzetek, és a 25. minutumban Pál is bevette a nyírbátori kaput, 3-0. Egy felpörgő kemény lövés arcon találta a vendégeknél Vargát, állt a játék, majd ápolni kellett a futsalost. A következő támadásból majdnem szépíteni tudtak a zöldmezesek, ám Pál az utolsó passzba bele tudott piszkálni, így maradt a háromgólos differencia. Létszámfölényes taktikából Szentes Bíró végül a 32. percben szép csel után pörgetett a hálóba, 3-1-re módosítva az eredményt. Időt kért a Kecskemét, ám a Nyírbátor lendülete nem hagyott alább, és 3-2-re zárkóztak. Vérszemet kaptak a vendégek, és a 36. minutumban egyenlítettek Bartha rövid felsőbe zúduló löketével, 3-3. Jött gyorsan a kecskeméti reakció: Szabó Ábel lépett meg a jobb szélen, majd a hosszúra tette a labdát, ahol Biró érkezett remek ütemben, 4-3. A hajrában kinyílt teljesen a vendég gárda, és erre ráfáztak: Biró lezárta a kérdéseket, és 5-3-ra az SG Kecskemét Futsal nyert.

– Igazi hősök a játékosaim, és ez nem túlzás. Rengeteg kisebb-nagyobb problémával küzdünk, többen sem voltak bevethetőek, de aki a pályára tudott lépni, az a maximumot nyújtotta. A meccs előtt azt mondtam a srácoknak, hogy hinniük kell magukban, és a sikerben, de ez mit sem ér, ha nincs mögötte kemény, alázatos munka. Úgy gondolom, hogy a jó csapat ismérve, hogy bármennyire is nehéz a helyzet, mindig megtalálják a siker kulcsát. Ma ez sikerült nekünk ismét. Büszke vagyok a csapatra! Lépésről lépésre haladunk a jó irányba, a céljaink elérése felé. A mai összecsapás után Krajcsit kórházba kellett vinni, bízom benne, hogy nincs komoly sérülése, és visszatérhet közénk hamarosan. Szorítunk érte. Köszönjük a szurkolók kitartó buzdítását, az ő energiájukra is szükségünk volt a győzelemhez – értékelt Marko Gavrilovic, az SG Kecskemét Futsal sportigazgatója a mérkőzés után.

Az SG Kecskemét hétfőn újra bajnoki mérkőzést vív, a csapat a második helyen álló Veszprém otthonában lép pályára 18 óra 30 perces kezdéssel.

SG Kecskemét Futsal Club–Nyírbátori SC 5–3 (1–0)

Kecskemét. V: Kovács Gábor Péter (Kovács Gábor, Blum Dániel)

Kecskemét: Krajcsi - Biró, Kajtár, Suscsák, Tomic. Csere: Rigó, Hajnal, Bencsik, Pál, Haász, Nádudvari, Fekete M., Szabó J., Lehotai. Vezetőedző: Koós Károly

Nyírbátor: Dobai - Szabó S., Szentes Bíró, Varga D., Sánta. Csere: Vincze, Bartha, Hadházi, Csorvási, Orosz, Szucsányi, Csoma. Vezetőedző: Elek Gergő

Gól: Suscsák (14., 21.), Pál (25.), Biró (37., 40.) ill. Szentes Bíró (32., 32.), Bartha (36.)