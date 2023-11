Jól indult a meccs hazai szempontból, hiszen Szabó Gábor már a 4. percben betalált, ugyanakkor ez az öröm nem tartott sokáig. Dobosi és Szabó Szabolcs is megvillant, így tíz perc sem telt el, de már a „Békák”nál volt az előny. Nem tudták ezt viszont megőrizni a szünetig, a 17. percben Tóth Kristóf egyenlített (2–2). A második félidő is szoros küzdelemmel kezdődött el, de két perc alatt kétszer is villantak a vendégek Szabó és Treiber révén, ami döntőnek bizonyult. A hajrában kinyíltak a hazaiak, amit Galambos és Kovács is kihasznált, kialakítva ezzel a 2–6-os végeredményt.

Dirner-Siland FC–NNC Frogs Lajosmizsei FC 2–6 (2–2)

Kecskemét. V: Rácz (Pataki, Döbröntey)

Siland: Szatmári - Szabó G., Pászti, Tóth K., Kanyó J. Csere: Czakó, Márton, Kanyó M., Böde, Herczeg.

Frogs: Peltzer – Kovács J., Márki, Dobosi, Treiber G. Csere: Galambos, Treiber Sz., Faragó, Szabó Sz., Barna R., Kis.

Gól: Szabó G. (4.), Tóth (17.) ill. Dobosi (6.), Szabó Sz. (9., 28.), Treiber G. (30.), Galambos (32.), Kovács (39.).