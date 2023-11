– Nehezen indult a bajnokság eleje, ami valahol várható volt. Nem egyszerű az utánpótlás futballból egyből a felnőttbe belecsöppenni. Tavalyról maradt 5-6 játékosunk, de a többségnek idő kellett, mire felvették a ritmust. Az utóbbi hetekben már az látszott, hogy eljutottunk oda, hogy reális esélyünk van meccseket nyerni. Látszik a játékosokon a fejlődés, ehhez persze az is kell, hogy ők is szeretnének jobbak lenni, nyitottak a munkára. Amikor visszakaptunk játékosokat az NB I-es keretből, az természetesen minőségi erősítést jelentett számunkra egy-egy meccsen, nagyon jó hozzáállással is jött hozzánk mindenki. Ez is kellett természetesen ahhoz, hogy továbbra is reális esélyünk van arra, hogy az alapcélt, a bennmaradást teljesítsük. Van még hátra két meccsünk, ezeken természetesen szeretnénk a lehető legtöbb pontot begyűjteni – vont mérleget Virágh Ferenc féltávnál.

A keretben rendszeresen helyet kapnak az NB I-es csapat fiataljai, Kovács Kolos és Artner Dávid végig játszották az őszi szezont. Jó teljesítményt nyújtottak, Artner 6 góljával a csapat gólfelelősévé lépett elő.

– Rendszeresen játszottak 2006-os játékosok, akár Ladányi Tamás, akár Czenky Ábel. Sok a 2005-ös játékos is, az átlagéletkor 18-20 év között van, ezt mindenképpen meg kell becsülni. A 22 kapott gólunk a négy csoportot figyelembe véve is kifejezetten jó mutatónak számít, viszont a támadójátékban mindenképpen előre kell lépnünk tavaszig. Artner Dávid ugyan eljutott 6 gólig, de nem rúgunk összességében sokat, illetve kevesen is osztoznak azon 16 találaton. A tavasz feladata lesz már az, hogy ezen változtassunk – mondta Virágh Ferenc.

A Kecskeméti TE II-re két mérkőzés vár még idén, szombaton 11 órakor a Honvéd-MFA-t fogadják a Műkertvárosi Sportcentrumban 11 órás kezdéssel, majd jövő vasárnap Dabason zárul a tétmeccsek sora erre az évre.