A második játékrész elején a frissen beállt Torvund előtt nyílt lehetőség, aki két csel után lőtt kapura, de célt tévesztett. Az 54. percben Erdei hatalmas bombáját látványosan vetődve öklözte ki Hársfalvi. Egyre élénkebb lett a hazaiak játéka. Bő egy óra telt el a mérkőzésből, amikor tűzijátékot rendeztek a gyirmóti kapu előtt. Először Torvund lövését védte Hársfalvi, majd pedig Zamostny lövése vágódott le a védőkről. Óriási lehetőség volt mind a kettő. Már a hosszabbításban járt az óra mutatója, amikor a frissen beállt Gvishiani lövését a felső léc alól ütötte szögletre a gyirmóti kapus.

Két ellentétes félidő láthattak a nézők. Az első játékrészben a Gyirmót játszott jobban – akiket nyolcan is bíztattak dobokkal sípokkal – és egy szép támadás után megszerezték a vezetést. A második játékrészben egy teljesen más

Tiszakécske játszott. Sok támadást vezettek, és sok helyzetet dolgoztak ki, csak éppen gólt nem tudtak lőni, pedig ezt a sportot arra játsszák. Érthetetlen az, hogy most már több mérkőzésen is mindig a második félidőt hajtják meg a játékosok. Akkor próbálnak játszani, mikor hátrányban vannak. Ez azonban nem mindig sikerül, mint ahogyan most sem.

Elég szűkszavúan nyilatkozott Toldi Gábor megbízott vezetőedző a találkozó után. – Az első félidőben rendkívül passzívan játszottunk, ami rányomta a bélyegét a mérkőzés kimenetelére. A második félidőben mindent megtettünk annak érdekében, hogy kozmetikázzunk az eredményen. Azt a gondolom, hogy az első félidei játék megbosszulta magát.

– Számítottunk arra, hogy nagyon nehéz mérkőzés lesz. Az első félidei teljesítményünkkel elégedett voltam. Tudtuk, hogy a második játékrészben nagy nyomást fognak ránk helyezni, erre készültünk. Több alkalommal is megrúghattuk volna a második gólt, de nem sikerült, mondta Tamási Zsolt.

Tiszakécskei LC–Gyirmót FC Győr 0–1 (0–1)

Tiszakécske, 300 néző, vezette: Bana Gergely (Kiss Balázs, Nagy Viktor).

Tiszakécske: Kiss Á. – Grünvald, Fodor, Viczián, Szőr – Balázs B. (Gvishiani 87.), Kocsis D. (Bertus 74.), Szekér (Torvund a szünetben), Erdei, Cipf (Kryvotsiuk 74.), Zamostny (Gyurján74.). Megbízott edző: Toldi Gábor

Gyirmót: Hásfalvi – Polgár, Hudák, Csörgő, Jova – Soltész (Kicsun 90.), Kovács B., Kovács M. (Lányi 82.), Madarász (Szőke 75.), Medgyes (Takács 75.) – Adamcsek (Pethő 82.). Vezetőedző: Tamási Zsolt

Gólszerző: Medgyes a 36. percben.