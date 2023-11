Márton Pál: – Szoros meccset játszottunk a bajnoki címvédővel. Az eredmény kivételével meg vagyok a srácokkal elégedve. Ezen a mérkőzésen tudtuk, hogy revansot szeretne venni a Félegyháza, és ma bajnokhoz méltóan játszottak, taktikailag is egyébként is magasra tették a lécet. Nagyon át kellett gondolnunk a stratégiánkat. Ez ült is a második félidő elejének a kivételével. Akkor hibáztunk, azt követően viszont a mi akaratunk érvényesült. Egyenlíteni is sikerült, de minden elismerésem a Félegyházáé, mert tudtak újra előnyt szerezni. Ezzel együtt a mérkőzés hajráját sikerült uralnunk, ők is érezték hogy a levegőben lóg az egyenlítés. Az nem sikerült, kikaptunk, viszont büszkék vaguynk a átékosokra, hogy eljutottuhogy a gárda ha összeszedi magát, akkor minőségi játékot tud produkáni, és egy ilyen szintű csapattal, mint a bajnoki címvédő is partiban tud lenni.

Némedi Norbert: – Azt kaptuk a mérkőzéstől, amit vártunk. A KLC egy fiatal csapat, szerintem évről évre jobbak. Már láttam őket ebben a szezonban, ennek megfelelően egy nagyon nehéz meccsre készültünk. A kontráik éltek. Mi nem a legjobb passzban vagyunk, ilyen szempontból nekünk lélektanilag fontos volt, hogy tudjunk nyerni egy meccset. A meccs egészét nézve mi közelebb álltunk a győzelemhez, de mostanában volt már ilyen meccs, és azokat nem tudtuk megnyerni, ez azonban most sikerült. Örülünk a három pontnak, annál is inkább, mert egyetlen meccs sem könnyű ebben a bajnokságban.