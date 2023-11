A Kecskemét jó passzban van, hiszen utóbbi négy meccséből hármat nyert meg az együttes. Bár Cegléden egy borzalmas második félidő után nagy verést kaptak, az Ajka, az Ózd és a Tata elleni ki-ki meccseket is be tudták húzni a hajrában, ami a jövőre nézve mindenképpen bizakodásra ad okot. A hírös városiak összességében négy győzelmet és öt vereséget számolnak eddig, amivel a tabella 13. helyén álnak. Ahhoz, hogy veszélyes zónából jobban ki tudjanak jönni, néhány nagyobb skalpra is szükség lehet, akár éppen a Békésére, erre akár esély is lehet.

A vendéglátó eddig nem panaszkodhat az idényére, hiszen öt győzelem mellett egy döntetlen, illetve három vereség csúszott be. A Békés 11 ponttal az ötödik helyet foglalja el, de jól mutatja azt, hogy mennyire egyben van a mezőny, hogy a Kecskemétnek is nyolc van már nyolc pozícióval hátrébb. A hazaiaknak akár vízválasztó is lehet ez a meccs, hiszen egy sikerrel maradnának az éllovasok sarkában, egy vereséggel viszont könnyen nehéz helyzetbe kerülhetnének.

Az Optimum-Solar Békési FKC–Kézilabda Kecskemét találkozó szombaton 18 órakor kezdődik a békési sportcsarnokban.