Az NB II.-ben a nőknél a Bácsalmás és a Kecskeméti NKSE sem játszott a bajnokit hétvégén, a férfi ligákban viszont folytatódtak a küzdelmek.

A Mizse KC nagyon küzd azért, hogy megszerezze helyét a felsőházban, ezért egy fontos lépést meg is tett Hollós Máté csapata. A Lajosmizse a Dabast fogadta hazai pályán, és egy rendkívül kiélezett találkozón, az utolsó percekben fordította a maga javára derbit. A 32–29-es siker azt jelenti, hogy a Mizse KC a harmadik helyről várhatja a folytatást, de a G-csoport továbbra is nagyon szoros.

A H-csoportban a Kalocsai KC Érdre látogatott, ahol ezúttal Szvétek Balázs csapatának nem volt esélye a pontszerzésre, a hazai gárda magabiztos játékkal nyert 35–25-re. A Kalocsa továbbra is alsóházi helyet foglal el, jelenleg a 7. pozíciót foglalja el az F-csoportban.

Hétvégén folytatódnak az NB II.-es bajnokságok. A férfi igában a a Mizse KC péntek este 19 óra 30 perckor a Csömört fogadja, míg a Kalocsa vasárnap 18 órakor Dunaharasztiban lép pályára. A nőknél a Kecskeméti NKSE szombaton 18 óra 30 perckor Zuglóba látogat, míg a Bácsalmás ugyancsak szombaton a Gyulát fogadja 16 órakor.

A vármegyei I. osztályban tovább fokozódnak az izgalmak, gyakorlatilag teljesen megjósolhatatlan, ki nyerheti a bajnoki címeket a szezon végén. A női bajnokságban a címvédő Nemesnádudvar kisebb hullámvölgybe került, ezúttal Kiskunhalason kapott ki a tavalyi bajnok 27–25-re, amivel visszacsúszott a 4. helyre. Az élre a Kalocsa tudott fellépni, miután 33–20-as sikert aratott a Kiskunmajsa felett. Nyert otthon a Mizse KC is, mely a Kiskőröst gyűrte le 35–30-ra, a Solt pedig megszerezte első pontjait, miután 42–23-ra nyert Soltvadkerten.

A tabella rendkívül szoros, és mivel nem mindenki játszott ugyanannyi meccset, nem is ad teljes képet. Vesztett pontok tekintetében a Lajosmizse áll a legjobban, mely nyolc mérkőzéséből hetet megnyert, az első öt viszont egymás sarkát tapossa tulajdonképpen, hiszen három ponton belül helyezkednek el ezek a csapatok.

A férfiaknál a Soltvadkerti TE és a kecskeméti NJE és magabiztos sikert aratott, előbbi Tiszakécskén nyert 34–28-ra, míg utóbbi a KUSE-t gyűrte le 34–24-re hazai környezetben. A Kiskunhalas a Gézengúz UKC otthonában nyert ezúttal 29–26-re. Most rendezték a forduló rangadóját is Kiskőrösön, ahol a hazaiakhoz hasonlóan még nem hibázó, Kiskunmajsai KC volt a vendég. Méltó rangadót vívtak a csapatok, de az első játékrészben a hazaiaknak jött ki jobban a lépés, így 20–14-re el is léptek. A második félidőben viszont hatalmas feltámadásba kezdett a Kiskunmajsa, mely alig öt perccel a vége előtt két gólra is felzárkózott, azonban erejéből ennyire telt a vendégeknek. A Kiskőrös végül 29–26-ra nyert, ezzel megerősítve helyét a tabella élén, az viszont jól látszik, hogy ennek a két együttesnek lehet alapesetben a legnagyobb esélye a bajnoki aranyra a bajnokság végeztével.