A dusnoki házi góllövőlistát Bolvári Zoltán vezeti, 12 találattal – ez egyáltalán nem szokatlan –, mögötte viszont a Sportkör elnöke, Bolvári Dávid a második, 7 találattal, holtversenyben Rónai Antallal. Az idén tehát az elnök amellett, hogy szervezi a klub életét – ami a civilek fantáziáját már-már meghaladó, több szálon futó tevékenységi kör az utánpótlás szervezésétől a dusnoki infrastruktúra folyamatos javításáig –, a gólszerzésből is derekasan kivette a részét. Ráadásul nem egy olyan gólt szerzett, ami nem nagy gólkülönbséggel megnyert meccseken született, hanem pontokat hozott. Az előző fordulóban, Mélykúton például az ő két találatával nyert a Dusok 2–1-re, de Nemesnádudvaron is az ő, a hajrában szerzett góljával szerezték meg a rácok mind a három pontot.

– Nem követtem a házi góllövőlistán a fejleményeket, így most engem is meglep, hogy Rónai Antival holtversenyben a második helyen állok – kezdte a választ arra a kérdésre, hogy melyik a kedvenc gólja. – Érdekes, hogy a hétből hármat is szabadrúgásból szereztem. Így utólag azt mondhatom, hogy talán a Nemesnádudvaron szerzett gól volt a legfontosabb, bár nem kevésbé volt fontos a Foktőn szerzett gólom is, amikor 3–0-ról sikerült talpra állnunk, és én akkor a második találatunkat szereztem. Egyébként a szabadrúgás kivitelezését tekintve az volt a legszebb, a felső sarokba ment, de remekül sikerült Halason is egy szabadrúgásom, azt viszont kivédte a kapus. Ugyanakkor nem vagyok kijelölve szabadrúgás végrehajtónak, ezeken a meccseken ez így alakult.

Tulajdonképpen már őszi első a Dusnok, persze itt most abban az értelemben, hogy a naptári ősz zárásakor, hiszen a második kör közepén jár a bajnokság. Az azonban már biztos, hogy a Dusnok az élen telel. Adódik a kérdés, hogy minek tudható be, hogy ilyen remekül szerepel a csapat. – A két új igazolásunk remekül bevált, a Novikov Gábor és a Szarka Balázs azonnal hasznos tagjai lettek a csapatnak, ugyanakkor az is legalább ilyen fontos, hogy elkerült minket a sérüléshullám. Vannak most olyanok a keretben, akik tavaly hiányoztak, az idén azonban már a rendelkezésre állnak, és számítunk is rájuk. Ezáltal többen lettünk, és miután többen vagyunk edzésen, többen vagyunk meccsre nevezhetők, így nagyobb a versenyszellem. Ez pedig a csapat szereplésére is jótékony kihatással van.

A naptári év szerinti utolsó meccs a Déli csoport csoportrangadója. Borotai győzelemmel jelentősen csökken a dusnoki előny – voltaképpen el is tűnik, hiszen vesztett pontok tekintetében egyformán állna a két csapat –, dusnoki győzelem esetén viszont nagyon megszökhet a Dusnok. Komoly és nemes feladat vár tehát Bolvári Dávidra és társaira.

– Azt mondom, hogy ha nem kapunk ki, azzal már elégedettek lehetünk, hiszen a Borota egy nagyon jó csapat.

Jó erőkből áll, rutinos, jó játékosok alkotják a keretet, van lehetőségük igazolni, és ezt ki is használják. A lehetőségeik azért talán nagyobbak mint nekünk, vagy a mezőny többi tagjának. A tisztelet a részünkről tehát megvan feléjük. Nem titkolom, hogy nyerni szeretnénk, de nyilvánvaló, hogy egy döntetlennel sem járnánk rosszul. Ha azt a bizonyos poharat emlegetjük, az egy győzelem esetén lenne teljesen tele, viszont döntetlen esetén is félig tele lenne. Csak akkor látnám üresnek, ha kikapnánk. Ugyanakkor én azt mondom, hogy Nádudvaron vagy Borotán ki lehet kapni, ott nem szégyen vereséget szenvedni, de ezzel együtt a győzelem a célunk, még Borotán is. Meggyőződésem, hogy népes szurkolótábor lesz kíváncsi erre a mérkőzésre, tudtommal Dusnokról jó százan jönnek el buzdítani minket. Nagy szükségünk is lesz rá, mert annyit még hozzátennék, hogy bár én elnökként soha nem szoktam célt kitűzni a csapat elé, mivel feleslegesnek tartom, hogy lelki terhet rakjak a gárda nyakába, de az ide őszünk alapján én személy szerint már nagyon csalódott lennék, ha nem lenne a hajrában is döntő beleszólásunk a bajnoki cím sorsába.