Igazi hatpontos rangadónak ígérkezett ez a mérkőzés a javából, ennek megfelelően nagy lendülettel kezdtek a felek. A 3. percben Polivics Mihály végezhetett el szabadrúgást balról, a rövid sarokra küldött lövést követően a hazaiak kapusa, Faragó Ádám mentett. Férfias küzdelem folyt a pályán, ráadásul igen jó tempóban – igaz, nem kevés hibával – futballoztak a csapatok. A 21. percben egy gyors kontrát vezettek a vendégek. A bal oldalon Zámbori Tamás lépett ki, remek ütemben pöccintett Nagy Attilához, aki egy védőt kicselezve már helyzetbe is került, és balról, 12 méterről, higgadtan a kapuba emelt, 0–1. Sokáig nem, csak négy percre rendezkedhettek be vezetésre a vendégek, a 25. percben ugyanis Tóth Zalán emelte ki jobbra a labdát a vendég 16-os előteréből, Faragó Bence előbb megszelídítette a játékszert, majd kicselezett egy védőt, és jobbról, tíz méterről, laposan a kapuba lőtt, 1–1. A 29. percben szabadrúgást végezhettek el a vendégek a kaputól jó harminc méterre, jobbról. Nagy István remekül tekerte a 11-es pont tájékára a labdát, Nagy Attila remek ütemben be is lépett rá, kapura is lőtte, a léc alá tartó labdát azonban Faragó Ádám szögletre ütötte. A 39. percben a hazai Berta Zsolt végezhetett el szabadrúgást a vendég kaputól 30 méterre. Digó mester lövést mímelt, de ehelyett az ötös sarkára tekerte a labdát, Kanizsai Lajos érkezett is rá, a védők azonban szerelték. A 44. percben Kanizsai próbálkozott egy tért ölelő indítással. Békési Tibor, a vendégek kapusa jó ütemben indult ki a labdára, az azonban egy göröngyön megpattant, és olyan furcsa szögben pattant föl, hogy Békésinek minden tudására szüksége volt ahhoz, hogy szögletre mentsen. De megoldotta.

A második játékrész első harmadát a maximális igyekezet melletti rengeteg pontatlanság jellemezte, nem sok passz ment egymás után csapattárshoz, ebben közrejátszott a talaj is, amely mintha egy kicsit sértődött lett volna attól, hogy Mikulás előtt szűk két héttel rajta még fociznak, így nem volt partner a passzoknak az emberhez való segítésében, amikor tehette, keresztbe tett. A 69. percben megvillant az ekkor már mezőnyfölényben focizó Bene. Fodor Zoltán tért ölelő indításával a csereként nem sokkal azelőtt beállt Spiegelberger indult meg óriási lendülettel, balról bevezette a 16-oson belülre a labdát, Békési kétségbeesetten igyekezett zárni a szöget, Spiegelberger középre passzolt, az üresen érkező Faragó Bence azonban hajszál híján ugyan, de lemaradt a meccslabdának tűnő átadásról. Nagy helyzet volt. A 77. percben Koller Dávid ívelt előre a félpályáról, Dóka Dániel fejét találta meg, Dóka lefejelte a labdát Czanik Edvin elé, aki középről, 15 méterről a léc alá bombázott, 2–1. Ezt követően igyekezett, próbálkozott a Tiszaug, de valódi veszélyt már nem tudtak teremteni a vendégek. Megérdemelten söpörte be a három pontot az ellenfelén a második játékrészben felülkerekedő Ladánybene.

Fodor Zoltán, a Ladánybeneiek szakvezetője: – Nehéz meccsre készültünk, hiszen jó csapata a Tiszaug, ez látszik a tabellán elfoglalt helyezésükből is. Jó játszottunk, tudtuk tartani a labdát, aztán egy idő után feljött a Tiszaug, az első félidőben egy olyan támadásból tudtak gólt szerezni, ami nem volt benne a játék képében. Onnantól egy kicsit nehézzé vált a számunkra a helyzet. A második félidőben próbáltunk diktálni, úgy gondolom, hogy ez sikerült is, hiszen beszorítottuk őket a kapujuk elé, és nagy nyomást a végén már nem bírták, így sikerült betalálnunk és a mérkőzést is megnyerni, de le a kalappal a vendégcsapat előtt, mert kiváló meccset játszottunk, megnehezítették a dolgunkat. A sajátjaimnak pedig ahhoz gratulálok, hogy megnyertük az idei utolsó hazai mérkőzésünket, így az élen állva készülhetünk az utolsó bajnokinkra.

Bottlik Elek, a Tiszaug szakvezetője: – Gratulálok a csapatomnak. Nem érdemeltünk ma vereséget. Sokáig ikszes meccs volt ez, biztonságos védekezésből igyekeztünk veszélyes kontrákat vezetni, ez az első játékrészben eredményre is vezetett, hiszen egy szép góllal megszereztük a vezetést. Azt követően nagyon ránk jött a Ladánybene, mi ugyanakkor jól álltunk a sarat. Helyzeteket nem tudott a Bene kidolgozni, illetve nem sokat, tehát meddőnek tűnt az a mezőnyfölény. A végén sajnos egy eltolódásból elkövetett hibából kaptunk egy gólt, azért nagy kár volt, azon el is ment a meccs. Egyébként gratulálok mind a két csapatnak. Ez egy igazi rangadó volt, amely akár magasabb szinten is megállta volna a helyét. Küzdöttünk, hajtottunk, de ez ennyire volt elég a mai napon.