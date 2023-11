Az első félidő nem hozott gólt a találkozón, a kecskeméti fiatalok felvették a kesztyűt az erős középcsapatnak számító Pest vármegyeiek otthonában, sőt, a ziccerek is a hazai kapu előtt adódtak, ezek azonban kimaradtak. Segítségükre volt Májer Milán is túlkorosként, aki a második félidőben főszereplővé is lépett elő. A 65. percben szép támadást sikerült végig vinni, Májer követte a jobb oldalon az akciót, majd miután megkapta a labdát, kilőtte a hosszú alsót (0-1). Szervezetten védekeztek a hajrában a lila-fehérek, sőt, egy hatalmas lehetőségük is volt a meccs lezárására, de a gólvonalról kivágta a labdát a hazai védő. A hosszabbítás utolsó pillanataiban aztán egy szöglet után nem sikerült rendeződni és megállítani a Dabast, egy jobbról érkező beadás után aztán a tömegből Kovácsról pattant saját kapujába a labda (1-1). Másra már nem is volt idő, a játékvezető lefújta a középkezdés után azonnal a meccset, mely azt jelenti, hogy a „kis” KTE a 14. helyen telel.

Az NB III.-as bajnokság ezzel véget ért erre az évre, a tavaszi szezon 2024. március 3-án veszi kezdetét.

FC Dabas – Kecskeméti TE II. 1-1 (0-0)

Dabas. V: Sveda (Gordos, Ferencz)

Dabas: Balogh – Bokros (Mayer 70.), Molnár Z. (Kristóf 65.), Molnár B. (Földes 65.), Forrai, Domonkos, Lettner, Kotroczó, Józsa, Zsuppán (Forgács 70.), Dudás. Edző: Fritz Attila

KTE: Cseh – Hatvani, Kovács P., Artner (Goretich 91.), Májer, Jászai-Deák, Györgye, Kovács K., Szamosi, Szalai Sz., Molnár M. Vezetőedző: Virágh Ferenc

Gól: Kovács K. (93. – öngól) ill. Májer (65.)

Virágh Ferenc: – Borzasztó érzés egy öngóllal pontokat veszíteni az utolsó pillanatokban, szinte egy vereséggel ér így fel a hangulatunk. Sajnos a hajrában megint kijött a fiatalságból fakadó rutintalanságunk, nem tudtuk megállítani az ellenfél kontráját. Ez a meccs kicsit keretbe is foglalta az őszünket, legalább három hasonló találkozón buktunk már így pontokat. Ettől függetlenül hatalmas fejlődést mutat a csapat, hiszen ezen a találkozón közelebb álltunk egy jó Dabas ellen a győzelemhez, a helyzetek alapján is. Jön a szünet, de aztán még nagyobb motivációval vetjük majd bele magunkat a téli munkába, hogy tavasszal eredményesebbek legyünk.