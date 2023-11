A Déli csoportban már őszi első a százszázalékos Dunagyönye SK. A 2. helyért a Madaras és a Kaymár áll nagy harcban egymással. A Madaras éppen az éllovast fogadja, és ahhoz, hogy biztosan a 2. helyen végezzen, le kellene győznie. A Kaymár idegenben, Felsőszentivánon lép pályára, a három pont megszerzésének a reményével.

Az Északi csoportban tulajdonképpen még az első nyolc helyezés tekintetében nyitottak a kérdések, az élcsoport az egész ősz folyamán valóságos forgószínpad volt, sokan megfordultak a képzeletbeli dobogó felső sokán. Azon jelenleg a Ladánybene áll, és azt remélik, hogy a Katonatelep elleni rangadót követően ott is maradnak. Előzésre kész a Tiszaug, ehhez persze nyernie kell a szomszédvári derbit a Tiszasas ellen. A Helvécia is boldogan visszalépnek az élre, ehhez nekik is szomszédvári rangadót kell nyerniük, ugyanis a Ballószögöt fogadják. Igazi ki-ki rangadó a 4. Jászszentlászló és az 5. Pálmonostora meccse is. Ebben a csoportban azonban még két fordulón át, az első decemberi hétvégéig tarthat a kavalkád, megjósolhatatlan kimenetellel, hiszen nem kis rangadókat tartogat a hajrá is.

A Közép csoportban matematikailag három csapatnak van még esélye az őszi elsőségre, de arra, hogy a Kunfehértó végezzen az élen, valóban inkább cak matematikai az az esély, lévén hogy az éllovas Akasztó II. éppen a Kunfehértót fogadja. Az akasztó 31 ponttal áll az élen, a Kunfehértó 28 ponttal a 3. Az Akasztó II. gólkülönbsége plusz 49, a Kunfehértóé pedig plusz huszonhét, tehát egy tizenegy gólos Kunfehértó-győzelem esetén lennének egálban. Amennyiben pontot szerezne a Kunfehértó az Akasztó II. vendégeként, akkor akár a Kaskantyú is az élre állhat. A Kasinak azonban nem lesz sem ideje, sem energiája az akasztói derbivel foglalkozni, ugyanis a bajnoki címvédő Vadkert FC STE II. vendégei lesznek.

A Nyugati csoportban őszi első a Kunszentmiklós, hogy mekkora előnnyel telelhet az élen, az függ attól is, hogy mit ér el a hétvégén a szomszédvári derbin, a Miklósi GYFE ugyanis a Szentmártont fogadja. A 2. Dunapataj Hajósra látogat, a 3. Szakmár pedig a Dunavecse vendége lesz. A Szakmárnak van egy elmaradt mérkőzése is, így akár meg is előzheti még a bajnoki címvédő Patajt – a következő hétvégén.

SZOMBAT, 13.00

Vármegye III. Déli csoport: Felsőszentiván–Katymár, Kisszállás–Borota II., Bácsbokod–Bácsalmás II., Kenderes SE–Tataháza, Madaras–Dunagyöngye SK.

Vármegye III., Északi csoport: Kerekegyháza II.–Fülöpjakab, Ladánybene–Katonatelep, Vasutas SK–Jakabszállás, Helvécia–Ballószög, Jászszentlászló–Pálmonostora, Tiszaug–Tiszasas.

Vármegye III., Közép csoport: Kecel Senior–Kecel II., Kiskőrösi LC II.–Szabadszállás, Vadkert II.–Kaskantyú, Tabdi–Szank, Balotaszállás–Fülöpszállás, Izsák–Bócsa.

Vármegye III., Nyugati csoport: Fajsz–Dunaszentbenedek, Dunavecse–Szakmár, Hajós–Dunapataj. Miklósi GYFE–Szentmárton, Uszód–Bátya.

VASÁRNAP, 13.00

Vármegye III. Déli csoport: Hercegszántó–Kelebia, Gara–Bácsborsód.

Vármegye III., Északi csoport: Tiszaalpár–Bugac, Ágasegyháza–SC Hírös-Ép II.

Vármegye III., Közép csoport: Akasztó II.–Kunfehértó

Vármegye III., Nyugati csoport: Harta II.–Foktő II.

Vármegye III., Déli csoport

1. DUNAGYÖNGYE SK 11 11 0 0 73–8 33

2. MADARAS 12 9 2 1 50–20 29

3. KATYMÁR 12 9 2 1 44–17 29

4. BÁCSBORSÓD 11 8 0 3 47–11 24

5. GARA 12 7 1 4 46–27 22

6. KELEBIA 11 7 1 3 28–18 22

7. BÁCSBOKOD 12 6 1 5 24–27 19

8. KISSZÁLLÁS 11 6 0 5 19–21 18

9. KENDERES SE 12 5 1 6 30–33 16

10. BOROTA II. 12 3 1 8 20–35 10

11. BÁCSALMÁS II. 12 2 1 9 18–37 7

12. FELSŐSZENTIVÁN 12 2 0 10 17–48 6

13. HERCEGSZÁNTÓ 12 1 1 10 14–66 4

14. TATAHÁZA 12 0 1 11 10–72 1

Vármegye III., Észak

1. LADÁNYBENE 12 8 1 3 52–22 25

2. TISZAUG 12 8 1 3 34–18 25

3. HELVÉCIA 12 8 1 3 37–27 25

4. JÁSZSZENTLÁSZLÓ 12 7 2 3 21–21 23

5. PÁLMONOSTORA 12 7 1 4 35–17 22

6. KATONATELEP 12 7 1 4 35–19 22

7. BALLÓSZÖG 12 5 5 2 35–32 20

8. ÁGASEGYHÁZA 12 6 1 5 29–21 19

9. KEREKEGYHÁZA II. 12 5 1 6 37–38 16

10. VASUTAS SK 12 5 1 6 25–38 16

11. BUGAC 12 4 4 4 23–23 16

12. TISZASAS 11 4 1 6 26–33 13

13. SC HÍRÖS-ÉP II. 11 3 4 4 24–19 13

14. TISZAALPÁR 12 4 0 8 19–41 12

15. JAKABSZÁLLÁS 12 1 1 10 11–25 4

16. FÜLÖPJAKAB 12 0 1 11 15–64 1

Vármegye III., Közép csoport

1. AKASZTÓ II. 12 10 1 1 58–9 31

2. KASKANTYÚ 12 10 0 2 53–20 30

3. KUNFEHÉRTÓ 12 9 1 2 45–18 28

4. VADKERT II. 12 8 2 2 42–19 26

5. BALOTASZÁLLÁS 12 8 0 4 41–24 24

6. FÜLÖPSZÁLLÁS 12 7 1 4 49–28 22

7. BÓCSA 12 7 0 5 39–14 21

8. KISKŐRÖS II. 11 6 1 4 32–26 19

9. KECEL II. 12 4 1 7 23–39 13

10. SZABADSZÁLLÁS 12 3 2 7 26–42 11

11. IZSÁK 12 2 2 8 18–50 8

12. SZANK 12 2 0 10 11–49 6

13. TABDI 11 1 1 9 16–64 4

14. KECEL SENIOR 12 0 0 12 6–57 0

Vármegye III., Nyugati csoport

1. MIKLÓSI GYFE 11 9 2 0 43–5 29

2. DUNAPATAJ 11 6 5 0 32–4 23

3. SZAKMÁR 10 7 1 2 45–13 22

4. BÁTYA 11 7 1 3 30–18 22

5. SZENTMÁRTON 11 5 4 2 36–18 19

6. USZÓD 11 5 1 5 39–30 16

7. FAJSZ 10 5 1 4 32–28 16

8. DUNAVECSE 11 4 0 7 16–67 12

9. DUNASZENTBENEDEK 11 3 3 5 22–27 12

10. HARTA II. 11 3 1 7 25–38 10

11. CSÁSZÁRTÖLTÉS 12 3 1 8 18–34 10

12. FOKTŐ II. 11 2 1 8 12–43 7

13. HAJÓS 11 1 1 9 16–41 4