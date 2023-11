Az első percekben felváltva estek a gólok a találkozón, a 10. minutumban Bodnár például már a kecskemétieket juttatta vezetéshez (4–5). Nem sokáig tűrte ezt a Békés, főleg Mezei volt nagyon aktív támadásban, aki többször is bevette a vendég kaput. A félidő végéhez közelítve is szoros maradt az eredmény, minimális előnnyel végül a hírös városiak mehettek be az öltözőbe (14–15).

Fordulás után is kifejezetten stabilan játszott a Kecskemét, végig egy-két gólos előnyt birtokoltak. A Békés többször is visszakapaszkodott, végül 27–27 után jött el a fordulópont. A lefújásig nyolc perc volt még hátra, a hazaiak ebben az időszakban viszont hétszer is bevették a vendég kaput, amire már nem volt ellenszere Tóth Norbert csapatának, így 34–31-re a hazaiak nyerték az igen szoros ütközetet.

Optimum Solar–Békési FC–Kézilabda Kecskemét 34–31 (14–15)

Békés. V: Barna V., Kovács B.

Békés: Mezei 14 (8), Haszilló 7, Dávid 4, Fedor 2, Horváth L. 2, Kepess 2, Novák 1, Kovács Sz. 1, Árpási 1, Sütő, Balogh, Laufer, Borbély (k), Takács Sz. (k). Edző: Padla József

KTE: Bodnár 5 (2), Tóth B. 4, (1) Szeverényi 4, Bózsa 4, Horváth A. 3, Forgács 3, Gárgyán 3, Vincze 2, Csuzi 1, Papp I. 1, Kaposvári 1, Paizs. Sárközi (k), Szikora (k), Markóczy (k). Edző: Tóth Norbert