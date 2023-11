Kucsera és Karahodzsics után Sinik is szép kettessel vétette észre magát, ennek köszönhetően 8–2-es hazai vezetéssel rajtolt a szomszédvári derbi. Éledezett a Szolnok, és büntetők után Thomas hármasával egy pontra zárkóztak, 8–7. Hol az egyik, hol a másik gárda ragadta magához ideiglenesen a vezetést, majd Lawrence büntetője után 11–11 állt az eredményjelző táblán. Ezt követően Dramicanin és Karahodzsics villant, melléjük Wittmann is csatlakozott távolról, 20–16. A légiósok húzták a Szolnok szekerét, egy sarokból elengedett triplával 22–23-ra módosult az állás. Az első negyedben az utolsó támadást a Duna Aszfalt-DTKH Kecskemét vezethette, de az akció nem zárult sikerrel, 22–23.

Ivkovic állhatott oda vonalra, és mindkettő büntetőt a helyére tette, aztán pedig Bogues vitte végig lendületből a támadást, 26–23. Egy szolnoki kettes után egy jó ideig nem láthatott a népes szurkolótábor sikeres befejezést, végül auztán Pongó törte meg a csendet, 26–27-re alakítva az állást. Kisvártatva újfent az ex-kecskeméti játékos villant, és miután 26–30-ra alakította a találkzó állását, a kecskemétiek mestere, Forray Gábor időt kért. Wittmann lökték a levegőben, a KTE csékája magabiztosan értékesítette a megadott büntetőket, a közönségkedvenc hbátlan megoldásai tkövetően pedig Karahodzsics jött egy palánk alóli rutinos megoldással, 30–34. Jó védekezés mellett a házigazda folyamatosan faragta hátrányát, majd magához ragadta a kezdeményezést. Sinik és Bogues pontjaival 39–36-ra fordítottak a félidőre.

Sinik pontosan tüzelt távolról, 42–36.

Hatan voltak egyszerre a pályán az Olajnál, ezért járt egy technikai, amit meg is adtak a sporik, ezután Wittmann sikeres büntetővel jelentkezett, 43–36. A túloldalon Thomas kétszer is betalált a vonalról, 43–38. Ezután egy Clay-hármassal jött fel egyetlen pont hátrányra az Olaj, indításból pedig Lukács zsákolt, amire a hírös városi szakmai stáb időkéréssel reagált. Lawrence kettő plusz egyes akcióval villant, 50–48. Clay vette vállára a Szolnokot, 50–55-re alakította az állást. Thomas kosara után újabb hazai taktikai értekezletre volt szükség. HAtottak a tanácsok, Dramicanin verekedte be magát, faulttal együtt is bedobta, és az extra büntető is tűpontos volt, 53–57. A rutinos szerb mindenkit átvert, s elegánsan tette fel a palánkra a játékszert, majd Sinik követte példáját, 57–57.

Paprikássá vált a hangulat. Wittmannt csapták meg, és a videózás után jöhettek is a büntetők. Mindkettőt elsüllyesztette, 59–57. Karahodzsics ellen is faultoltak, a második kísérletét tudta értékesíteni, 60–57. Sinik két kettessel hétpontosra hizlalta a Duna Aszfalt-DTKH Kecskemét előnyét, 64–57. Időt kért a Szolnok, ám ez sem zökkentette ki a lendületből a hazai gárdát, Wittmann ziccere után 68–59-et mutatott a kijelző. Ritmust váltott az Olajbányász, és pillanatok alatt vissza tudtak jönni a mérkőzésbe, Eads kettő plusz egyes akciójával a Szolnok vezetett, majd szereztek is egy labdát. 68–73-nál Forray volt kénytelen magához rendelni tanítványait. Bogues hárompontosa legjobbkor érkezett, 71–73. Vitatható ítélet után Lukács pillanatai következtek, 71–77. A végjátékot is kontroll alatt tartotta az Olajbányász, és 74–83-ra győzni tudott.

– Amikor kollektívan játszunk, akkor jól kosárlabdázunk, amint elkezdünk egyénieskedni, akkor pedig hibákat vétünk, és átfut rajtunk az ellenfél

– értékelt Forray Gábor, a kecskemétiek mestere. – Ma is ez történt, ezek a rövidzárlatok okozták vesztünket. Kétszer kiépített a Szolnok nagyobb előnyt, vissza tudtunk jönni, és mi vezettünk, majd a sorminta úgy hozta, hogy a vendégek kerültek ki ebből jobban, és megnyerték a meccset. Dolgozunk tovább, hogy ez a rossz periódus megforduljon, és győzni tudjunk. Köszönöm szurkolóinknak, hogy most is ilyen sokat kijöttek, és buzdítottak minket végig.

– Ma este a liga egyik legokosabb csapata ellen játszottunk egy extrém nehéz összecsapást – értékelte a látottakat a szolnokiak, mestere, Midrag Rajkovic. – A legfontosabb része a tervünknek az volt, hogy kontroll alatt tartsuk a KTE támadójátékát. Továbbá, hogy a tranzíciós játékunkat minél jobban ellenfelünkre tudjuk erőltetni. Hol működött ez a terv, hol nem, de a kritikus pillanatokban megtaláltuk a megfelelő felállást, ritmust fogtunk, és nyerni tudtunk.

Duna Aszfalt-DTKH Kecskemét–NHSZ-Szolnoki Olajbányász 74–83 (22–23, 17–13, 18–21, 17–26)

Bajnokság, 9. forduló

Kecskemét, Messzi István Sportcsarnok

Játékvezetők: Cziffra Csaba Zsolt, dr. Mészáros Balázs, Nyilas István (Vághy Tamás János)

Kecskemét: Sinik 18/6, Bouges 14/3, Ivkovic 2, Kucsera 2, Karahodzsics 9. Csere: Dramicsanin 13, Wittmann 12/3, Lawrence 4, Tóth. Vezetőedző: Forray Gábor.

Szolnok: Clay 18/6, Eads 7, Little 3, Lukács 16, Thomas 18/6. Csere: Pongó 7/3, Révész 8, Wiggins 4, Sebők 2. Vezetőedző: Miodrag Rajkovic.