A szomszédvári csata mindig különleges atmoszférával bír, és ez most sem lesz másképp. Mindkét együttesben voltak játékosmozgások a nyáron, a Tisza-partiaknál a megszokottnál kicsit több is. A Szolnok az élmezőnyben foglal helyet, jelenleg a negyedik a tabellán, míg a kecskemétiek szereplése eddig hagy kívánnivalót maga után, csak kétszer nyert a KTE.

A Kecskemét a legutóbbi fordulóban pontgazdag mérkőzésen közel volt a bravúrhoz, hogy legyűrje a címvédő szombathelyieket, ám a Falco rutinja kijött a hajrában. A Szolnok ezalatt az Oroszlányt szoros összecsapásban tudta legyűrni, amivel megszerezte ötödik sikerét a bajnokságban az Olajbányász.

A tabella élmezőnyébe tartozó ellenfelet akkor van esély legyőzni hazai közönség előtt, ha ezúttal a védekezés feszesebb lesz, ennek fontosságáról beszélt a találkozó előtt Forray Gábor is, aki a csapat támadójátékával továbbra is elégedett.

– Mindig pikáns csata a Kecskemét-Szolnok párosítás – kezdte a meccs előtti nyilatkoztatát Forray Gábor vezetőedző. – A Tisza-partiak nálunk magasabban jegyzett gárdával bírtak az elmúlt években, ennek ellenére idegenben és hazai pályán is meg tudtuk őket tréfálni. Idén is ott vannak az első négy között. Az eddigiektől eltérően most csak amerikai játékosok alkotják az idegenlégiósok kontingensét. A magyar magjuk a liga egyik legerősebb kerete. Jó korban lévő, NBI-es és nemzetközi rutinnal bíró kosárlabdázókról beszélünk. Gondolok itt Lukácsra, Pallaira, Révészre, Rudnerre és a válogatott tapasztalatokkal is felvértezett Pongó Mátéra. Kicsit más stílusban játszanak, mint az elmúlt években. Fizikálisak, sok kontakttal kosárlabdáznak. A fazonjukat Clay Jr. és Pongó szabja meg, de Eads is rendkívül dinamikus játékos. A Little-Wiggins-Thomas trió pedig rendkívül masszív. Szervezett védekezéssel lesz szükségünk. A támadójátékunkkal az utóbbi időben nem volt probléma, hátul kell sokkal feszesebbnek lennünk. Az atmoszféra biztosan extra lesz, ahogyan az elmúlt évek példái is mutatják. Bízom benne, hogy szurkolóink közösen kiharcoljuk a második hazai győzelmünket a szomszédvári derbin – zárta gondolatait a kecskeméti tréner.

A Duna Aszfalt-DTKH Kecskemét–Szolnoki Olajbányász mérkőzés pénteken 18 órakor kezdődik a Messzi István Sportcsarnokban.