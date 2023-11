A Déli csoportban a Dunagyöngye hozta a formáját, 10–0 arányban győzte le a Kisszállást. A 3. helyen álló Katymár és a 2. Madaras vívta a forduló rangadóját. A mérkőzés 3–3 lett, ésm iután 3–1-ről álltak fölé a 71. és a 93. percben szerzett gólokkal – Ócsai Ivó szerezte őket, akárcsak az első madarasi találatot –, ők voltak azok, akik ezt a döntetlent győzelemként érték meg.

– Igazi rangadó, nagyon fordulatos mérkőzés volt – értékelt a madarasiak szakvezetője, Hepp Tamás. – Tudtuk, hogy Katymár otthonában nagyon nehéz feladat vár ránk, hogy egy jó formában lévő, jó játékos állománnyal rendelkező csapathoz látogatunk, ráadásul szomszédvári derbire. Bár a maximális tizennyolc főt neveztem a mérkőzésre, két meghatározó játékosunk Schobloher Richárd és Bartos Bence hiányoztak az összeállításból. A szeles, esős idő befolyásolta a játékot, sok pontatlanság, hiba csúszott a játékba, de hajtásból, küzdésből nem volt hiány. Az első félidőt jól kezdtük, több helyzetet tudtunk kialakítani, de sajnos egyiket se tudtuk gólra váltani. A 29. percben a mi kapus kirúgásunkból az ellenfél labdát szerzett, majd két-három gyors passzal eljutottak a kapunkig és gólt szereztek. A gól érezhetően megfogta a csapatot. A félidő előtt elkövettünk egy felesleges szabálytalanságot, a szabadrúgást gólra váltotta a Katymár. A félidőben rendeztük a sorokat, fejben is összeszedtük magunkat, egy poszton változtattam. A második félidőt Katymár jobban kezdte. Több kapura lövésük volt, de szerencsére nem találtak be. Ócsai Ivó Dániel – aki az egész mérkőzésen kiválóan játszott – remek egyéni megvillanásaiból, távoli lövéseivel az 53. és a 71. percben is gól szerzett, majd a 93. percben szabadrúgásból is betalált. Összességében az egy ponttal elégedett vagyok, gratulálok a csapatomnak. A szurkolóinknak pedig szeretném megköszönni, hogy a rossz időjárás ellenére is szép számban elkísértek bennünket és buzdították a csapatot. A Katymárnak további sok sikert kívánok.

Ebben a fordulóban vívták a Bácsborsód–Bácsbokod örökrangadót. Nem csak a mérkőzés vége lett meglepetés – legalábbis abban a tekintetben, hogy váratlanul simán, 8–1 arányban győzött a Borsód –, hanem az is, hogy a Borsód kapuját maga a Sportkör elnöke, Cifra Gábor védte. Majdnem hibátlanul.

Déli csoport: Katymár–Madaras 3–3, Tataháza–Felsőszentiván 3–5, Bácsalmás II.–Kenderes SE 0–3, Bácsborsód–Bácsbokod 8–1, Kelebia–Gara 4–1, Borota II.–Hercegszántó 4–3, Dunagyöngye SK–Kisszállás 10–0.

Az Északi csoportban az éllovas Ladánybene nem kegyelmezett idegenben a Fülöpkének, 15–2 arányban győzték le a Fülöpjakabot. És miután az előző heti éllovas, a Helvécia csak egy pontot tudott szerezni az SC Hírös-Ép II. vendégeként egy 3–3-as döntetlennel, a Bene az élre állt. A helvéciai döntetlen miatt kiadó volt a második hely, a 2. Katonatelep és a 4. Tiszaug harcolhatott a második legjobb dobogós helyért. A Tiszaug 4–2-re győzni tudott Katonatelepen, így a második helyről várhatják az e hétvégi tiszazugi rangadót, a Tiszasas ellen derbit.

Északi csoport: Katonatelep–Tiszaug 2–4, Fülöpjakab–Ladánybene 2–15, Pálmonostora–Kerekegyháza II. 5–0, Ballószög–Jászszentlászló 0–2, Bugac–Ágasegyháza 1–1, Tiszasas–Vasutas SK 3–5, SC Hírös-Ép II.–Helvécia 3–3, Jakabszállás–Tiszaalpár 1–2.

A Közép csoportban az éllovas Akasztó Kecelen győzött 4–0-ra, a 2. helyen álló Kaskantyú szomszédvári derbin a Tabdit verte meg 14–0 arányban, a 3 Kunfehértó pedig a Kiskőrös II-t győzte le hazai pályán.

Közép csoport: Kecel FC II.–Akasztó FC II. 0–4, Bócsai BL SE–Kecel Senior 7–0, Fülöpszállás–Izsák 5–0, Kaskantyú–Tabdi 14–0, Szabadszállás–Vadkert II. 2–2, Kunfehértó–Kiskőrösi LC II. 4–1, Szank–Balotaszállás 0–2.

Az első helyezett Miklósi GYFE a második helyen álló Dunaptaj vendége volt. A találkozó nagy csatát hozott, és gól nélkül döntetlenre végződött. Az eredményt mind a két fél vállalhatónak tartja. Biztosan győzött hazai pályán a Szentmárton és a Szakmár, hetet rúgott a Dunavecsének a Dunaszentbenedek.

Nyugati csoport: Bátya–Harta II. 5–3, Szentmárton–Uszód 6–2, Dunapataj–Miklósi GYFE 0–0, Dunaszentbenedek–Dunavecse 7–1, Szakmár–Hajós 6–1, Császártöltés–Fajsz 1–3.

Vármegye III., Déli csoport

1. DUNAGYÖNGYE SK 11 11 0 0 73–8 33

2. MADARAS 12 9 2 1 50–20 29

3. KATYMÁR 12 9 2 1 44–17 29

4. BÁCSBORSÓD 11 8 0 3 47–11 24

5. GARA 12 7 1 4 46–27 22

6. KELEBIA 11 7 1 3 28–18 22

7. BÁCSBOKOD 12 6 1 5 24–27 19

8. KISSZÁLLÁS 11 6 0 5 19–21 18

9. KENDERES SE 12 5 1 6 30–33 16

10. BOROTA II. 12 3 1 8 20–35 10

11. BÁCSALMÁS II. 12 2 1 9 18–37 7

12. FELSŐSZENTIVÁN 12 2 0 10 17–48 6

13. HERCEGSZÁNTÓ 12 1 1 10 14–66 4

14. TATAHÁZA 12 0 1 11 10–72 1

Vármegye III., Észak

1. LADÁNYBENE 12 8 1 3 52–22 25

2. TISZAUG 12 8 1 3 34–18 25

3. HELVÉCIA 12 8 1 3 37–27 25

4. JÁSZSZENTLÁSZLÓ 12 7 2 3 21–21 23

5. PÁLMONOSTORA 12 7 1 4 35–17 22

6. KATONATELEP 12 7 1 4 35–19 22

7. BALLÓSZÖG 12 5 5 2 35–32 20

8. ÁGASEGYHÁZA 12 6 1 5 29–21 19

9. KEREKEGYHÁZA II. 12 5 1 6 37–38 16

10. VASUTAS SK 12 5 1 6 25–38 16

11. BUGAC 12 4 4 4 23–23 16

12. TISZASAS 11 4 1 6 26–33 13

13. SC HÍRÖS-ÉP II. 11 3 4 4 24–19 13

14. TISZAALPÁR 12 4 0 8 19–41 12

15. JAKABSZÁLLÁS 12 1 1 10 11–25 4

16. FÜLÖPJAKAB 12 0 1 11 15–64 1

Vármegye III., Közép csoport

1. AKASZTÓ II. 12 10 1 1 58–9 31

2. KASKANTYÚ 12 10 0 2 53–20 30

3. KUNFEHÉRTÓ 12 9 1 2 45–18 28

4. VADKERT II. 12 8 2 2 42–19 26

5. BALOTASZÁLLÁS 12 8 0 4 41–24 24

6. FÜLÖPSZÁLLÁS 12 7 1 4 49–28 22

7. BÓCSA 12 7 0 5 39–14 21

8. KISKŐRÖS II. 11 6 1 4 32–26 19

9. KECEL II. 12 4 1 7 23–39 13

10. SZABADSZÁLLÁS 12 3 2 7 26–42 11

11. IZSÁK 12 2 2 8 18–50 8

12. SZANK 12 2 0 10 11–49 6

13. TABDI 11 1 1 9 16–64 4

14. KECEL SENIOR 12 0 0 12 6–57 0

Vármegye III., Nyugati csoport

1. MIKLÓSI GYFE 11 9 2 0 43–5 29

2. DUNAPATAJ 11 6 5 0 32–4 23

3. SZAKMÁR 10 7 1 2 45–13 22

4. BÁTYA 11 7 1 3 30–18 22

5. SZENTMÁRTON 11 5 4 2 36–18 19

6. USZÓD 11 5 1 5 39–30 16

7. FAJSZ 10 5 1 4 32–28 16

8. DUNAVECSE 11 4 0 7 16–67 12

9. DUNASZENTBENEDEK 11 3 3 5 22–27 12

10. HARTA II. 11 3 1 7 25–38 10

11. CSÁSZÁRTÖLTÉS 12 3 1 8 18–34 10

12. FOKTŐ II. 11 2 1 8 12–43 7

13. HAJÓS 11 1 1 9 16–41 4