Karahodzsics kettő plusz egyes akciójára Locke reagált kintről, majd Bogues két gyors kettesével 7-3-ra módosult az eredmény. Woolridge és Sinik is megmutatta tudását, majd ismét Locke villant. Bogues kiváló formában volt, nem tudták tartani a védők, és Lawrence beállása után szintén szép ziccerrel vétette észre magát. Nem sokkal később, 17-10-nél időt kértek a vendégek, ám ez sem törte meg a kecskeméti lendületet, és Wittmann büntetői után már 28-14 állt az eredményjelzőn. A negyed végén még kapaszkodni tudtak a szegediek, de így is 28-19 volt a hazai előny.

Állandósult a kilenc pontos differencia, az etap derekán viszont közelebb tudott lopakodni a Szedeák, 37-31. Wittmannak ütöttek oda, a hárompontos is bement, és az extra büntető is. Parádés Wittmann-Karahodzsics összjáték után már tíz fölött volt a különbség, a Szeged ekkor időt kért, ilyen nagy különbség még nem volt a csapatok között ugyanis. Ritmust váltott a Tisza-parti alakulat, 46-42-re módosult az eredmény, már Forray Gábornak kellett magához rendelnie tanítványait. Gyors kosárváltások után Woolridge még a szünet előtt egy hármassal jelentkezett, így 50–47-re vezetett a KTE.

Locke tempója után várni kellett a harmadik negyed következő pontjaira, végül ismét a vendégek tudtak betalálni. Lejöttek a kecskeméti kísérletek, végül Lawrence törte meg a hazai gólcsendet, de a Szeged folyamatosan tartotta előnyét. Bogues a legjobbkor villant, és a bónusz egyes is a helyére került. Wittmann minden megmozdulása aranyat ért, de így is 69-75-ről jöhetett a záró felvonás.

Az utolsó negyedben nem tűnt úgy, hogy a Szeged kiengedi a kezéből a meccset, hat minutummal a vége előtt tíz pont volt a különbség, 74-84. KTE időkérés után Bogues hármasa hullott be a legjobbkor, de jött rá válasz is. Woolridge tarthatatlan volt, a másik oldalon Bogues próbálta tartani vele a lépést pontszerzésben ekkor. Három perc volt még a végéig, amikor Lawrence ötre csökkentette a KTE hátrányát, viszont eladott labdából és felesleges faultból a Szedeák tudott jobban belemenni a hajrára, 86-93. Wittmann elképesztő formában dobott, két hármast is elsüllyesztett, ezzel együtt robbant a lelátó, hiszen feljött egy egységre a Kecskemét. Borzasztóan izgalmas végjáték jött, amelyben hiába dobott a kecskeméti kapitány újabb hármast, a végén mégis a Szeged örülhetett. A végeredmény: 95-98.

– Gratulálok a Szedeáknak. Az első félidőben, főleg az első negyedben minden úgy történt, ahogy megbeszéltük. A másodikban már hibáztunk, és visszajött a Szeged. Támadó oldalon jól muzsikáltunk, védekezésben pedig gyengén. Tudtuk, mi az erőssége a vendégeknek, de rendre eredményesek tudtak ezekből lenni. Két dolog miatt kaptunk ki. A 16 szegedi támadó lepattanó és a sok eladott labda, ritmustalan dobás miatt. A tartásunkat mutatja, hogy vissza tudtunk jönni, ám a kritikus pillanatokban nem jó döntéseket hoztunk. Mindkét szurkolótábornak jár az elismerés, kiváló hangulatot teremtettek. Dolgozunk azon, hogy át tudjuk lépni az árnyékunkat, és visszataláljunk a győzelmek útjára – értékelt Forray Gábor vezetőedző.

A kecskeméti együttesnek továbbra is csak egy győzelme van a bajnokságban, legközelebb Oroszlányban javíthatnak ezen.