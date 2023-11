A 2022/23-as idényben bajnok lett a Dunagyöngye, a mérlege 19 győzelem, egy döntetlen, négy vereség volt, a tabella élén három pont előnnyel lettek bajnokok. A 2023/24-s idény őszi zárása előtt még ennél is jobban állnak: a csapat száz százalékos. Tizenkét meccsből tizenkét győzelmet ért el, a gólkülönbsége parádés, 77 gólt rúgtak és mindössze tizenegyet kaptak, a gólkülönbségük tehát plusz hatvanhat, ami önmagában illusztrálja, hogy miért is száz százalékos a csapat. Ezzel természetesen a tabella élén áll a gárda, négy pont előny a 2. Katymárhoz képest, és ez az előny lehet még akár hét is, a hétvégi meccs függvényében. Adódik a kérdés, hogy mi változott a nyáron, tekintve hogy tavaly is jó volt a csapat, de az idén talán még meggyőzőbb.

– A tavalyi keretből hárman távoztak ugyan Katymárra, a hír hallatán kicsit féltettek is minket a szurkolóink, de úgy érzem, és ezt az eredmények is mutatják, megfelelően pótoltuk őket

– jelentette ki a szakvezető, Szombati József. A játékosok pótlásában segített a Bajai LC-vel szorosabbra fűzött kapcsolat. – A Bajai LC-nek a vármegyei első osztályú szerepléshez több utánpótlás csapatra is szüksége van. A nyáron megegyeztünk velük, hogy nevezhetik a mi U7, U9, U11, U13 és U19-es csapatainkat. A vármegye egyes jogosultsághoz ugyanis szerepeltetni kell a Bozsikon az U7, U9, U11-et, és szerepeltetni kell egy U13 vagy U14-es csapatot, – ez a mi U13-as csapatunk, –, és mi adjuk az U19-es csapatot is. Ezt a Bajai LC azzal viszonozta, hogy lehetővé tette, hogy kettős igazolással igazolhassunk Bajáról játékosokat. Három bajai futballistának van jelenleg szeremlei igazolása is, Fehér Zalánnak, Lóki Tamásnak és Dózsa Marcellnek. Ők maradtak persze a BLC játékosa is. Fehér Zalán például sztenderd, meghatározó játékosa a Bajának most is, de amennyiben teszem azt szombaton lejátssza a BLC-vel a meccsét, és vasárnapra marad kedve és energiája, akkor játszhat nálunk is.

Az eredményeket elnézve az az érzése támad a semleges szemlélőnek, hogy ez a csapat mintha kilógna már a megye háromból. A nyáron azonban nem akartak följebb lépni. Ez azóta változott.

– Az idei évnek már úgy mentünk neki, hogy jövőre szeretnénk följebb lépni

– jelentette ki Szombati József. – Ez valamennyire a függvénye annak is, hogy mi történik a nyári átigazolási szezonban. Nálunk a játékosok kilencven százaléka már kijelentette, hogy a bajnoki cím megnyerése esetén marad. Ugyanakkor ha mégis lenne olyan, hogy valaki eligazol, vagy abbahagyja a futballt, vagy nem vállalja a megye kettőt, azoknak a helyére már megvannak a kiszemeltjeim. Nem szeretek az utolsó pillanatra hagyni semmit, van A tervem, de mindig van B tervem is. Az idei, 2022/23-as bajnokságban tehát minden erőfeszítésünk a bajnokság megnyerésére, és a feljutásra irányul. Ugyanakkor ha ez a jelenlegi brigád így, ahogy van, már alkalmas a megye kettőre, és ha senki nem távozik, akkor maradhat a jelenlegi keret is.

Büszkék Szerelmén az eddigi száz százalékos teljesítményre, most szombaton ugyanakkor nem könnyű feladat vár rájuk.

Bár a Borsód csak a 6. helyen áll, egy mutatóban a 2. mégpedig plusz harmincöt góllal az övék a második legjobb a gólkülönbség.

– A Borsód egy masszív csapat amit jól mutat hogy a második legkevesebb gólt kapták. Tudjuk tehát, hogy nehéz meccs vár ránk. Nem vagyunk elszállva az eddigi eredményeinktől. Természetesen győzni szeretnénk, de a minimális cél a veretlenségünk megőrzése. Erre bőven képesnek tartom a csapatot, ugyanakkor itt vagyunk már november végén, tehát nagyon sok befolyásoló tényező is fölléphet, lásd a madarasi kalandunkat, ahol nyertünk ugyan, de nem volt egyszerű helyzet, hiszen a váratlan és hosszú, eleinte véglegesnek tűnő mérkőzésmegszakítás után a tusolóból mentek vissza folytatni a meccset a csapatok. Két pokolian nehéz pillanatom vagy fázisom volt a madarasi meccs váratlan kényszerszünetében, először az elnök úrral együtt elhitetni a srácokat, hogy igen, nem tréfálunk, eltelt húsz perc, de – tusolás ide, bontott sörök oda – mégis folytatni kell a meccset, a másik pedig az, amikor elhitték, hogy ez nem tréfa, és volt egy olyan benyomásom, hogy engem itt mindjárt meglincselnek. Szóval tudnak adódni nehézségek bőven. Ráadásul a borsódi meccs előtt vannak sérültjeink is, sokat számít az is, hogy közülük hányan tudják vállani szombaton a játékot. Minden meccsnek más a forgatókönyve, egy biztos, ha mi a saját játékunkat tudjuk játszani, akkor semmiféle problémánk nem lehet az erős Bácsborsód otthonában sem. De azzal tisztában vagyunk, hogy nem elég csak a mezt fölküldeni a pályára, ezúttal is meg kell dolgozni a sikerért. Állunk elébe.