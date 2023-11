A hazaiak mindenképpen szerették volna megnyerni a találkozót, a vendégek pedig meg akarták mutatni, hogy a másodosztályú labdarúgó bajnokságban mutatott gyenge teljesítményüknél tudnak jobban is játszani. Már csak azért is, mert a MOL Magyar Kupa harmadik fordulójában az NB I-es Mezőkövesd gárdáját búcsúztatták.

Jól kezdődött a mérkőzés a Tiszakécske számára, mert a hatodik percben, egy bal oldali szabadrúgás után Zamostny tíz méterről a bal alsó sarokba talált 1–0. A 13. percben Balázs Benjamin keresztlabdája után Gyurján Bence lőtt, a labdát Horváth Dániel csak másodszorra tudta megfogni. Két perccel később Gyurjánt rúgták fel a tizenhatos közelében, de a játékvezető sípja néma maradt. Fél óra telt a találkozóból, amikor Viczián lövése alig ment a kapu mellé. Az ellentámadás után Gaál Bálint nagy lövését tenyerelte szögletre Prokop.

A 36. percben megtört az amire a hazaiak nem számítottak.

Balázs és Gaál együtt csúsztak egy lapos labdára. Mind a két játékos eltalálta a másik lábát, sőt Gaál nyújtott lábbal csúszott. A játékvezető a partjelző „segítségével” felmutatta Balázsnak a piros lapot, így tíz emberre fogyatkozott a Tiszakécske. Öt perccel később a lelátóról bekiabált szöveget Lovas László játékvezető Nagy Zsolt kapusedzőnek nyilvánította, ezért ő is megkapta a piros lapot.

A szünetben mind a két edző cserélt, Vas László a védelmet, Schindler Szabolcs pedig a csatársort erősítette meg. Nem lehet azt mondani, hogy kiváló játék folyt a pályán, de egy kupa meccsnek nem is az a lényege. A hazaiak a labda tartására törekedtek, míg a vendégek szerettek volna helyzeteket kialakítani, de nem jártak sikerrel. Ebben a játékrészben nem is tudták eltalálni a kaput. A 84. percben a frissen beállt Antal Gábor is megkapta a piros lapot mert lekönyökölte Zamostnyt. A találkozó hajrájában Erdei lövése alig kerülte el a kaput.

A 89. percben Torvundot vágták fel a tizenhatos közelében, de még szabadrúgás sem járt érte.

Igazi kupa hangulat alakult ki a városi sportcentrumban szoros mérkőzésen, sárga, és piros lapokkal. A hazaiak már az első félidőben tíz emberre csökkentek, ami nagyban befolyásolta a mérkőzés további taktikáját. A második játékrészben főleg védekezésre összpontosítottak, próbálták megőrizni egy gólos előnyüket. A játékvezetőnek nem volt könnyű dolga, mert lökdösődés is folyt a pályán. A mérkőzés hajrájában kiegyenlítődött a játékosok aránya, az Ajka is tíz emberre fogyatkozott, mert Antal Gábort is kiállították. A hátralévő időben a vendégek megpróbálták egalizálni a mérkőzést, de nem sikerült nekik, így a Tiszakécske jutott a legjobb tizenhat csapat közé, és várhatja a következő ellenfelet.

– Jól kezdtük a mérkőzést, sikerült megszerezni a vezetést. Azt gondoltam, hogy utána megrúgjuk a másodikat is és úgy könnyebb meccs lesz, és mi fogunk irányítani végig. Sajnos Balázs Benjamin vitatott kiállítása teljesen felborította a forgatókönyvet.

A csapat küzdeni tudásból jelesre vizsgázott, mert csúsztunk, másztunk egymásért.

Szerencsére nullán tudtuk tartani az Ajkát, ami elég volt a továbbjutáshoz, mondta a hazaiak gólszerzője Zamostny Balázs. A folytatásban mindenképpen nagy csapat ellen szeretne játszani a csatár, hogy teljen meg a stadion és esetleg egy bravúrt tudjanak bemutatni.

A vasárnapi bajnoki mérkőzésen szintén az Ajka ellen játszik majd a Tiszakécske. Ezzel kapcsolatban Zamostny azt mondta, hogy az egy teljesen más mérkőzés lesz. A mostani találkozóból erőt kell meríteni és ugyan ilyen határozottan kell játszani, és reméli, hogy kiállítás nem fogja majd sújtani őket. Szeretnék behúzni a három pontot, mert a játékuk mostanában rendben van, de az eredmények nem jönnek, és ezen szeretnének változtatni.

– Minden egyes kupamérkőzésnek meg van a maga pikantériája, hangulata, teljesen más, mint egy bajnoki. Ettől függetlenül ugyan úgy készültünk rá. A srácoknak azt mondtam a mérkőzés előtt, hogy akkor vagy jó futballista, ha minden dologra felkészülsz. Minden győzelem, minden rúgott gól, minden pozitív teljesítmény hozzá járul ahhoz, hogy eredményesek legyünk. Fontos számunkra, hogy nyertesen tudtuk elhagyni a pályát. Ez mindenképpen építő, és ebből kell a pozitív dolgokat kiragadni és tovább vinni – nyilatkozta a mérkőzés után Vas László.

– Nem játszott jól a csapat, nem volt meg a kellő agresszivitás. Az elmúlt hét végén sokkal jobban teljesítettünk. Egy nagy hiba eldöntötte a mérkőzés sorsát. Ki kell emelni, hogy emberelőnyben játszottunk, meg voltak a lehetőségeink, hogy megfordítsuk a mérkőzést, sajnos nem sikerült – értékelte a találkozót Schindler Szabolcs.