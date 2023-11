Kellemes, napfényes, a dátumára rácáfoló időben kezdődött a mérkőzést. A 3. percben Fodor Zoltán ívelt előre remekül, Faragó Bence meghúzta a bal oldalon, egészen az ötös sarkáig robogott, megcélozta a hosszú sarkot, a labda azonban a kapufáról nem befelé, hanem a gólvonal elé pattant, Magyar Imre, a vendégek kapusa elcsípte. Sok íveléssel operált a hazai gárda, nem egyszer pontos labdákkal nyargaltak el a támadóik, a befejezések azonban pontatlanok voltak.

Akkor Baranyi Ferenc ívelt előre, a vendégek védője elengedte a labdát, Spiegelberger azonnal lecsapott rá, elhúzta a kapus mellett, majd jobbról, tíz méterről a kapu közepébe lőtt, 1–0. A 22. percben újra Spiegelberger futott be egy hosszú indítást, letálalta Baranyinak, aki a 16-os sarkáról fölé durrantott. Hat percre rá Spiegelberger megmutatta, hogy nem csak indításokért nyargalni, de jól indítani is tud. Csikós Dávid kapott tőle labdát, két csellel elmozdította a védőjét, majd jobbról, éles szögből, jobbal lőtt, a labda a lécet érintve suhant el a hosszú sarok mellett. A 34. percben Sallai Zoltán labdájával Pozsár Kristóf indult meg, két emberen is átverekedte magát, a 16-os előretében buktatták. Mizsei Adrián állt oda a labda mögé, de Márics Béla tekert a bal alsó sarokba, a labda a vetődő kapus keze előtt megpattanva, a hálóőrt ezáltal becsapva és a bal alsó sarokban kötött ki, 1–1. A gól után a pálmonostorai Kovács Norbert reklamált szabadrúgást és sárga lapot egy vendégakció végén, valóban villant a sárga, csakhogy ő kapta. Néhány percre rá egy újabb ítéletet sérelmezett, a játékvezető szövegért felmutatta neki a második sárga lapot, és így a pirosat is. A 42. percben. Cseh Dániel küldött meg 18-ról egy jó lövést, Faragó Ádám védett. Kisvártatva Spiegelberger hozta helyzetbe magát a bal szélről való betörés után, de a rövid sarok mellé lőtt.

A folytatásban nagy küzdelem folyt a pályán, a vendégcsapatot dicséri, hogy eltüntették a létszámkülönbséget, Pozsár többször is veszélyeztetett elöl. Akárcsak Spiegelberger, aki az 53. percben két csel után lőtt a 16-osról, hajszállal fölé. Két percre rá Mizsei Adrián tört be egy remek csel után a hazai 16-osra, testtel lökték, Mizsei nagyot esett, a vendégek a büntetőt jelző sípszóra vártak, de ment tovább a játék. 60. percben Spiegelberger ívelt át a jobb oldalról a hosszú oldalon az 5-ös sarkára, a berobbanó Csikós gyatrán mellé fejelt. A 62. percben nagy kavarodás alakult ki a vendégek kapuja előtt, a mérkőzés dinamikájára azonban jellemző, hogy a kontrából már Mizsei veszélyeztethetett balról, éles szögből leadott lövését Faragó szögletre tolta. A 69 percben CSEh Dániel-Murányi Attila Cseh Dnáiel kényszerítő után Cseh középról a jobb alsó sarok mellé lőtt, a hazaiak egy lesgóllal válaszoltak.

Fölényben játszott a hazai csapat, de föltörni nem bírták a vendégvédelmet, a Pálmonostora pedig veszélyes kontrákat is vezetett. A 71. percben Pozsár passzát követően Szalai Ádám lőtt a jobb alsó sarok mellé, négy percre rá Mizsei ívelését követően maga Pozsár lőtt, két védőlvel a nyakán, nem sokkal fölé. A 79. percben a vendégvédelem blokkolt ugyan egy támadást, Kanizsai Lajos azonban jobbról középre száguldva lecsapott a labdára, majd a 16-os vonaláról ballal a fal fölső sarokba helyezett, 2–1. Nagy volt az öröm a hazai oldalon, érthető módon, megdolgoztak, megszenvedtek a gólért. A 87. percben elhalt ugyan egy hazai akció, de kakaskodás alakult ki, amelynek a lezárása után a hazai Czanik Edvin sárga lappal gazdagodott, Márics Bélának pedig a pirosat mutatta fel a játékvezető. A 90. percben szabadrúgásthoz jutott a Bene. Faragó lőtt laposan a jobb alsó sarok mellé, a labda a kapufát is érintve távozott az alapvonalon túlra.

A végig kiegyenlített, inkább küzdelmes, mint szép, de változatos mérkőzést nem érdemtelenül nyerte meg a Ladánybene, ugyanakkor a jó egy félidőn át emberhátrányban, majd a legvégén kettős emberhátrányban futballozó Pálmonostora, nagyszerűen helytállt, nem sok hiányzott ahhoz, hogy pontot raboljanak.

Fodor Zoltán, a Ladánybene szakvezetője: – Az első félidőben nagyon jól játszottunk, kontrolláltuk a mérkőzést, rengeteg helyzetet dolgoztunk ki, rúgtunk két kapufát is. Pontosabbnak kellett volna lennünk, és akkor már az első félidőben le tudtuk volna zárni a mérkőzést. A futball ilyen, a sok kimaradt helyzet megbosszulta magát, az ellenfél pedig betalált, onnantól pedig jól tartotta magát. A kiállítás mintha minket zavart volna meg jobban. A Pálmonostora nagyon jól beállt bekkelni, nehezen tudtuk feltörni a reteszt, a végén aztán az egyre nagyobb nyomás aztán mégiscsak sikerre vezetett, sikerült betalálni és győzni. Gratulálok az ellenfélnek is, mert végig jól játszott.