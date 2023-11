Mivel az NB I-es együttesnek a válogatott szünetben nem volt edzőmeccse, több olyan játékos is pályára léphetett a mérkőzésen, akik kevesebb lehetőséget kaptak az utóbbi időszakban. Jól is kezdte a találkozót Virágh Ferenc csapata, már a 7. percben helyzet adódott Májer előtt, éles szögből leadott kísérletét azonban lábbal védte a kapus. A folytatásban is megmaradt a hazai fölény, Kovács távoli lövése a kapus kezei között kötött ki, míg a 21. percben Szendrei kevéssel tekert a bal felső mellé. Három minutummal később Szalai lőtt mellé egy szöglet után, majd a 29. percben Nagy beadását pörgette fölé Májer. Bő félóra elteltével a vendégek is átjutottak a kecskeméti térfélre, próbálkozásiak azonban célt tévesztettek. A 36. percben Szendrei mérte fel jól, hogy Megyeri kapus elindult egy indításra, emelése centikkel ment pattant kapu mellé. Egy perccel később a hazai nyomás végül góllá érett, ekkor Májer indult el balról befelé, 16 méterről lőtt is, és végül a kapus felett a hálóba perdült egy védőn is megcsúszva a labda (1-0). A félidő végén még két óriási ziccer is adódott, Májer beadása után Szendrei már a kapust is lecselezte, de egy védő kivágta lövését a gólvonalról, majd percekkel ezután Májer már Szamosi beadását lőtte fölé.

A sok kihagyott helyzet már a második félidő elején visszaütött, a 47. percben ugyanis Benkő tolta meg befelé a labdát jobbról, majd ballal a hosszú felsőbe bombázott azonnal (1-1). A baj csőstül jött ráadásul a kecskemétiek szempontjából, ugyanis két perccel később egy röviden hazaadott labdát Fadgyas kapus próbálta még elrúgni a meginduló Honvéd támadó elől, de a tizenhatoson kívül a lábát találta el, amiért kiállították. A helyére beálló Csehnek ugyan azonnal be kellett mutatnia egy bravúrt, de a kezdeményezőbb játékot továbbra is hazai oldalon lehetett felfedezni. Kevesebb helyzet adódott, de ezek sem voltak kicsik, a 60. percben Szendrei beadását Szamosi rúgta rá kapásból közelről, de nem találta el igazán jól, majd hat minutummal később már Szendrei tesztelte a kispesti kapust éles szögből. A 72. percben kontrákra berendezkedő Honvéd megfordította a meccset, egy előrevágott labdára Simon indult meg, aki megkerülte védőjét és a kapust is lecselezte, majd az üres kapuba gurított (1-2). A hajrában már kinyílt Virágh Ferenc csapata, és a 85. percben Polák távolról hatalmas gólt lőtt a jobb felsőbe, amivel le is zárta a meccset (1-3).

Kecskeméti TE II. – Bp. Honvéd-MFA II. 1-3 (1-0)

Kecskemét, 100 néző. V: Szántó (Ancsin, László)

KTE II.: Fadgyas – Molnár M., Szalai Sz. (Györgye 76.), Katona L. – Nagy O., Kovács K., Kiss B., Szamosi – Artner (Cseh 53.), Szendrei, Májer. Vezetőedző: Virágh Ferenc

Honvéd II.: Megyeri – Vojtko (Balogh 46.), Nyitrai, Hancz (Horváth B. 76.), Polák, Simon, Benkő, Kaczvinszki, Nagy Z. (Bakó 88.), Pintér (Kundrák 76.), Haragos (Zsigmond 88.). Vezetőedző: Kurucsai Milán

Gól: Májer (37.) ill. Benkő (47.), Simon (72.), Polák (85.)

Kiállítva: Fadgyas (50.)

Virágh Ferenc: –