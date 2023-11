Labdarúgás 1 órája

A Kecel 11 perc alatt eldöntötte a Mizse elleni meccset

A 14. helyen álló Kecel a 4. az őszi dobogós helyezésért versenyben lévő Lajosmizsét fogadta a vármegyei első osztályú bajnokság 15. fordulójában. A találkozó első 33 percében nem esett gól, azt követően azonban a szünetig mindjárt négy is, ráadásul az egyik fél – a Kecel – talált be négy alkalommal az ellenfele kapujába, így a három pont sorsa már ott gyakorlatilag el is dőlt.

A keceli Killer Máté kétszer is lecsapott az első félidő hajrájában Fotó: Szentirmay Tamás / archív-felvétel

Kecel FC–Lajosmizsei VLC 4–1 (4–0) Kecel, vezette: Csire Róbert (Markó László, Lichtenberger István) Kecel: Tóth T. – Kámán, Vata (Horváth G. 80.), Bányai, Killer, Gavila, Patai (Vörös 89.), Bödő, Torma, Ferenczi, Kóbor. Technikai vezető: Pandur László. Lajosmizse: Tajti – Sallai, Fekete A., Palotai (Tarnoczki 49.), Borsos (Szeibert 62.), Halasi, Peres (Cserni 82.), Kiss L. (Bán 42.), Zsiros (Fekete D. 57.), Orlov Sz., Valkai. Vezetőedző: Árva Zsolt. Gól: Gavula a 34., Killer a 37. és a 45., Bányai a 41., illetve Halasi a 81. percben. Sárga lap: Ferenczi 24., Bányai 44., Kámán 58., illetve Peres 53., Sallai 70., Valkai 91., Bán 93. perc.

