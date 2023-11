Az első osztályú mérkőzés kezdőrúgására a Kecskeméti ARC és a fővárosiak között pontban déli harangszóra került sor. Az előjelek egyik csapat számára sem voltak kedvezőek, hiszen jó néhány hiányzó miatt aggódhattak mindkét oldalon. A mérkőzés első félideje meglepetésre kiegyenlített játékot hozott, az eső áztatta nehéz pályán többnyire a hazaiak térfelén folyt a játék, de pontot csupán a vendégeknek sikerült szerezniük a mérkőzés első perceiben értékesített büntetőjük révén (0–3). A kevés pont ellenére cseppet sem volt eseménytelen rangadó, az Exiles számolatlanul vezette támadásait, védekezésre kényszerítve ezzel a kecskemétieket, akik a szó szoros és átvitt értelmében is állták a sarat.

A második játékrész elején azonban a derült égből tovább növelték előnyüket a vendégek, egy eladott labdát elcsípve da Silva 40 méteres sprintet követőn célt ért el, majd a középre letett labda révén a jutalomrúgás sem okozott gondot (0–10). A félidő felére ért be a sok hazai próbálkozás, a hosszú sérülésből visszatérő Postolachi révén sikerült faragni a hátrányból (5–10), bár a jó szögből elvégzett jutalomrúgása ezúttal kimaradt. Fordult a kocka, a feltüzelt KARC-osok rendre vezették támadásaikat, és tíz perccel a vége előtt Stoica révén és Szűcs jutalomrúgásával már át is vették a vezetést (12–10). A hátrányba került fővárosiak is mindent egy lapra feltéve rohamoztak, azonban a hazaiak Szűcs kapufás büntetőjével tovább tudták növelni előnyüket (15–10). A drámaira sikeredett utolsó percek és az öt perces hosszabbítás sem hozott már változást az eredményben, dacára annak, hogy végig a hazai célterület előtt zajlott a játék. Az elmúlt években sok hasonlóan szoros párharcot követően vonult le a pályáról vesztesen a KARC, de ezúttal a hősies küzdelem mellé édes szájíz is párosult a legvégén.

Az NBII-es mérkőzést megelőzően ment a fogadkozás mindkét oldalon, míg az egyre jobb játékot mutató hazai Neumann-Szekerce meglepetésre készült, addig a vendégek a hibátlan őszi szezonra akarták feltenni a pontot. Az első félidőben két sárga lapja ellenére is jól tartotta magát a keményen védekező hazai gárda, Köteles két célja révén szorosan is alakult az eredmény (12–15). A második játékrészben beérett a rutin és Kopasz Olivér két céljával bebiztosították győzelmüket a tabella éllovasai, az Exiles-Kosok így veretlenül zárta az őszt. A hazaiak a harmadik helyről várják majd a tavalyi másodosztályú bajnok debreceni egyetemisták (DEAC) elleni november 25-ei szezonzárót, melyre a Neumann János Egyetem GAMF pályáján kerül majd sor 14 órától.

Rögbi NB I 3. fordulóból halasztott mérkőzés

Kecskeméti ARC – Budapest Exiles RFC 15–10 (0–3)

Rögbi NB II 5. forduló

Neumann-Szekerce – Exiles-Kosok 17–30 (12–15)