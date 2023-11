Ismerős arcok sora nézett egymással farkasszemet, hiszen mindkét oldalon szerepeltek olyan játékosok, akik anno még az ScoreGoal alakuló csapatában együtt játszottak pár évvel ezelőtt. A „kék oroszlánok” először indítottak tartalékcsapatot történetük során, az alakuló gárdának ráadásul ez volt az első meccse is a bajnokságban.

Ez még kicsit érződött is a hazaiakon, hiszen a címvédő Lajosmizse igen gyorsan gólokat szerzett, a 3. percben Treiber vette be máris a kaput, majd egy okos szöglet figura végén Farkas is betalált, ezzel máris 0-2 állt az eredményjelzőn. A kecskemétiek nem adták fel, Gáspár első helyzeténél még szemfüles volt Peltzer, de aztán a 10. percben egy varázslatos sarkazással szépített a hazaiak régi motorosa (1-2). Belelkesedett a Kecskemét, a 14. percben jött is az egyenlítés, Goúth volt nagyon önzetlen, Marozsi pedig kikaparta magának a gesztenyét, s végül az üres kapuba lőtt (2-2). Szünet előtt akár a fordítás is meglehetett volna, de Marozsi ezt követően már csak kapufáig jutott.

A második játékrészt megint a vendégek kezdték jobban, két perc elteltével Teriber tudott kapura fordulni, majd jobb alsóba lőtt spiccel (2-3). Kiegyenlített csata zajlott ezután a pályán, mindkét oldalon adódtak sanszok. Akár a Frogs is növelhette volna előnyét, viszont Hajnal és Goúth is csak centikre volt az egyenlítéstől, utóbbi egymás után kétszer is lőhetett, de a kapu torkában menteni tudtak a vendégek. Négy perccel a vége előtt aztán egy szép váltás végén Dobosi került ziccerbe és ki lőtte a hosszú alsót, ezzel tulajdonképpen eldöntve a meccset (2-4). Öt a négy elleni játékkal is próbálkozott a végén a Kecskemét, ebben viszont benne volt a kockázat, néhány másodperccel a vége előtt Galambos a félpályáról be is vette az üres kaput, kialakítva a 2-5-ös végeredményt.