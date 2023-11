A hibátlan Kaposvár kezdte jobban a találkozót, Hubicska pontja után már 4–1-re vezettek a vendégek néhány perc után. Varga vezetésével zárkózott ezután a Kecskemét, de Bögöly kitűnő nyitásaival nem tudott mit kezdeni a KRC (6–9). A három pontos különbség gyakorlatilag állandósult, de 18–20-nál a vendégek mégis úgy látták jónak, ha rendezik a sorokat a hajrá előtt. Ez jó döntésnek is bizonyult, a kecskemétiek kijöttek a ritmusból, s végül Gacs rontása után 21–25-re meg is nyerte a Kaposvár az első szettet.

A második játszmát fej-fej mellett kezdték a csapatok, 4–4 után azonban Kecskeméti és Varga is remekelt, melléjük ráadásul Boldizsár is megérkezett, így stabil, három-négy pontos előnyt épített ki a hazai gárda. A Kaposvár rengeteget hibázott ebben a partiban, Bögöly, Baróti és Hubicska pontatlansága miatt aztán már 17–12-nél kellett jönnie a vendég időkérésnek. Ez nem segített, nagyon jól volt a sáncmunkája is a KRC-nek, ennek köszönhetően igen magabiztosan, 25–19-re húzták be a hajrát.

Szünetben összekapta magát a somogyi együttes, azonnal elhúztak 4–1-re. Sokkal pontosabban működött a kaposvári támadójáték, ezt Deák Márk is érezte, akinek 7–11-nél időt is kellett kérnie. Nagyon felpaprikázta ez a kecskemétieket, szinte alig hibáztak a hazai játékosok, ennek jutalma az lett, hogy 20–20-ról vághattak neki a végjátéknak a felek. Gacs és Varga azonnal eredményes volt, s bár Baróti szépített, innentől hengerelt és 25–21-re nyert a Kecskemét.

Ott volt a hazaiak kezében a lezárás lehetősége, ami hatalmas önbizalmat kölcsönzött érezhetően nekik. Boldizsár, Kecskemét és Varga is kíméletlen volt, 5–1-nél kezdett el valahogy magához térni a Kaposvár. Kalmár pontjaival ugyan ledolgozta egy egységre a különbséget a vendég gárda, de ezután a hálónál megint szinte extázisban teljesítettek a hazai játékosok, 17–10-re is ellépett a KRC. Ugyan időkéréssel is próbált még lelket verni csapatába Szlobodan Prakljacsics, ez már nem segített, a hazaiak 25–16-ra lezárták a szettet, a meccset pedig 3–1-re nyerték meg összesítésében. Óriási bravúr ez hazai szempontból, aminek még komoly értéke lehet a végelszámolásnál.

Kecskeméti RC –Fino Kaposvár 3–1 (-21, 19, 21, 16)

Kecskemét, 101 néző. V.: Bátkai-Katona, Halász.

KRC: Balla, Kecskeméti 16, Boldizsár 10, Varga P. 27, Farkas P. 6, Gacs 7. Csere: Török Zs. (liberó). Vezetőedző: Deák Márk

FINO: Novoselov 5, Magyar 5, Hubicska 18, Iván B. 5, Baróti 19, Bögöly 7. Csere: Bozóki (liberó), Lescay 4, Kalmár 3, Zarka, Tóth G. 1. Vezetőedző: Szlobodan Prakljacsics