A borsódi kecske is jóllakott, a szeremlei káposzta is megmaradt

Bár a bajnokság az elmúlt hétvégén lezárult, erre a hétvégére is maradt még két halasztott mérkőzés a vármegyei harmadosztályú bajnokság Déli csoportjában, ezek egyike volt a Bácsborsód-Dunagyöngye SK rangadó. A mérkőzés nagy küzdelmet, és igazságos elosztásban négy gólt, ennek megfelelően döntetlent hozott. Így a borsódi kecske is jóllakott – a Bácsborsód megszakította a tizenkét fordulón át százszázalékos Dunagyöngye hibátlan sorozatát –, és a szeremlei káposzta is megmaradt – hiszen veretlenül telel a tabella élén a Dunagyöngye SK.

A Bácsborsód csapata a 2023/24-es őszi idény zárásakor. Fotó: Márton Anna

Mind a két csapat nagyon készült a mérkőzésre, presztízskérdés is lett ez a meccs, és a pontok is nagyon kellettek mind a két gárdának. A találkozón a vendégek szerezték meg a vezetést Lóki Tamás révén, Szilasi Richárd a 17. percben egyenlített. Szünetre már 2–1-e hazai előnnyel vonultak a csapatok, Kiss Patrik talált be Felső Zsombor kapujába. A fordulás után három perccel Újházi Donát mindjárt egyenlített, ezt követően a hálók már nem rezdültek meg, így mind a két csapat elkönyvelhetett egy-egy pontot, és miután mindketten teljesítették a zárómérkőzésre kitűzött minimális célt, tulajdonképpen elégedetten vonulhatnak téli pihenőre. A Bácsborsód ezzel a szerzett ponttal feljött az 5. helyre, a Dunagyöngye SK pedig öt pont előnnyel várhatja a tavaszi rajtot. Kürtös István, a Bácsborsód szakvezetője: – Véleményem szerint igazságos döntetlen született. Ha azt nézem, hogy a Szeremlének 2–2 után volt két nagy helyzete, amit nem használtak ki, akkor mondhatom azt, hogy ők talán egy kicsivel közelebb álltak a győzelemhez, és e tekintetben mi szereztünk egy pontot. De mi legalább olyan jól küzdöttünk, mint ők, jó játékkal rukkoltunk elő. Két elkerülhető gólt kaptunk, de – ismétlem - az ő kihagyott két ziccerük miatt nem szomorkodhatunk az iksz miatt. Ráadásul ők eddig százszázalékosak voltak, számunkra tehát sikerélményt jelent, hogy egy nagyon szép sorozatot sikerült megszakítanunk. Ez volt a minimális célkitűzésünk. Az elmúlt évben kétszer is nagy arányú vereséget szenvedtünk a Szeremlétől, abból kiindulva is jó eredménynek tartom ezt a 2–2-t. A lefújás után azt láttam, hogy a csapat sem bánkódott. Egy igazi rangadót vívtunk, az ilyen meccseken egészen más a hangulat, mint az átlagos meccseken, nyugodtan kijelenthetem, hogy igazi élmény volt ez a mérkőzés a játékosok számára egy kiváló, és kiválóan játszó ellenféllel szemben. Szombati József: – Az igazsághoz hozzátartozik, hogy ma délután annyira kevesen voltunk – elsősorban munkahelyi elfoglaltságok, illetve rendbe nem jött sérülések miatt –, hogy nem sokkal a kezdés előtt még az se volt biztos, hogy ki tudunk tizenegy emberrel állni. Végül összejött a tizenegy ember, és két ifi cserejátékost is tudtunk nevezni a kispadra. Annak tudatában, hogy hiányos kerettel érkeztünk Bácsborsódra, az volt a minimális célkitűzésünk, hogy a veretlenségünket megőrizzük. Ezt a minimális célunkat elértük. A bácsborsódi csapat előtt ugyanakkor le a kalappal, nagyon nagyot küzdöttek, megleptek minket az agilis játékukkal. Mindennek a fényében nem bukás ez a mai találkozó, a kürülmények fényében ezt a pontszerzést maga a csapat is pozitívumként értékelte. Bácsborsód SK–Dunagyöngye SK 2–2 (2–1) Bácsborsód, vezette: Biber Tamás (Rosta Kevin, Áman István) Bácsborsód: Cifra – Bódai, Vőneki, Hercz, Wittner, Vida, Szilasi R., Kiss P., Szilasi L., Pekli, Török. Dunagyöngye SK: Felső – Nagy Á., Dózsa, Hegyi, Hesz, Újházi, Farkas, Lóki (Györgye 90.), Holczer, Yousef, Pintér. Gól: Szilasi R. 17., Kiss P. 38., illetve Lóki 10., Újházi 48. perc. Sárga lap: Vőneki 45., Kiss P. 53., Wittner 85., Hecz 89., illetve Felső 51. perc.



Még egy elmaradt mérkőzést játszottak le ezen a szombaton, a Kelebia-Kisszállás találkozót a hazaiak nyerték meg 2–1 arányban. Vármegye III., Déli csoport, őszi végeredmény 1. DUNAGYÖNGYE SK 13 12 1 0 79–13 37 2. KATYMÁR 13 10 2 1 51–18 32 3. MADARAS 13 9 2 2 53–24 29 4. KELEBIA 13 9 1 3 36–19 28 5. BÁCSBORSÓD 13 8 1 4 50–15 25 6. GARA 13 8 1 4 48–28 25 7. BÁCSBOKOD 13 6 2 5 26–29 20 8. KISSZÁLLÁS 13 6 1 6 20–23 19 9. KENDERES SE 13 5 2 6 31–34 17 10. BOROTA II. 13 3 2 8 20–35 11 11. BÁCSALMÁS II. 13 2 2 9 20–39 8 12. FELSŐSZENTIVÁN 13 2 0 11 18–55 6 13. HERCEGSZÁNTÓ 13 1 1 11 14–72 4 14. TATAHÁZA 13 0 2 11 11–73 2

