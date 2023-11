Melnik János, a Dunagyöngye SK elnöke számolt be arról, hogy bár sok mindent megért már a futballpályán, de ilyet, amilyet ezen a hétvégén, a madarasi rangadón megért, még nem. – Ment a meccs, a 80. perc táján jártunk, 3–3-ra állt a találkozó, amikor 11-est kaptunk, a hazaiak kapusát pedig kiállította a játékvezető. Nem ő volt az első hazai, aki a kiállítás sorsára jutott, emlékeim szerint ő már a harmadik volt, akinek villant a piros. A büntetőt azonban már nem végezhettük el, a játékvezető ugyanis félbeszakította a mérkőzést. Mit volt mit tenni, a csapat bevonult az öltözőbe, a mienk is és a hazaiak is, a fiúk bontottak egy-két sört, elkezdtek zuhanyozni, a szeremlei szurkolók közben bosszankodtak a váratlan fordulat láttán, az élet pedig értetlenkedéssel teli percekkel folytatódott, vezetői részről téblábolással az öltözők környékén. Mígnem aztán jó húsz perc múlva jött a hír, vagy pontosabban ukáz, hogy be kell fejezni a meccset. Először azt hittem, valakinek a rossz vicce ez, de kiderült, hogy nem, aztán kisvártatva az én játékosaim hitték azt az öltözőben, hogy nekem van nagyon rossz humorérzékem. Muszáj volt felráznom a társaságot, értésükre adnom, hogy nem viccelek, valóban folytatódik a meccs, lejátsszuk a hátralévő tíz percet. Ezt a rendhagyó lelkesítő beszédemet kétszer voltam kénytelen előadni, először az öltözőben az ott sörözgető játékosoknak, azután pedig a zuhanyzóban is, ahol négyen éppen Ádám-kosztümben tisztálkodtak.

A hazaiak sem álltak különbül, volt olyan, aki már hazament, mire jött a hír, hogy folytatódik a derbi.

Hogy a háttérben mi történt, hogy alakult így, azzal a saját csapatommal folytatott küzdelem miatt nem is volt érkezésem foglalkozni. Végül mit volt mit tenni, visszavonult a pályára a két csapat, és folytattuk. A 11-est persze kihagytuk – nem lenne ez természetes dolog, máskor nem siklanék át rajta ilyen könnyedséggel, de ma valahogy ez sem volt meglepő –, de a végén sikerült megnyernünk a meccset, ugyanis a következő büntetőt már kihasználtuk. A három pontnak örülök, most persze még csak elméletben, hiszen a körülmények okozta döbbenet felülír most minden más érzést, de szerintem majd fogom tudni értékelni, hogy továbbra is százszázalékos a csapat, ráadásul ezentúl elmondhatom, hogy ha a csapat tagjai ha nem is álmukból ébredve, de tusolásból újraöltözve is meg tudnak nyerni egy mérkőzést.

A kilencvenes évek francia rock sztárjának, Lenny Kravitz-nek a slágere volt az It ain’t over till it’s over című dal. Azaz addig nincs vége, amíg nincs vége. Ezt a nagy slágert most minden bizonnyal alaposan átélték, és üzenetét megszívlelték Madarason és Szeremlén is.

Madarasi SE–Dunagyöngye SK 3–4 (0–1)

Madaras, vezette: Papp Roland (Aladics Tamás, Bányai Dorottya)

Madaras: Orosz J. – Szabó Cs., Orosz R. (Taszári 46.), Huszák, Kőműves, Kalló (Ördög 86.), Jurity (Schobloher R. 63.), Ócsai, Bartos, Schobloher P., Bélavári (Horváthm N. 72.) Technikai vezető: Hepp Tamás.

Dunagyöngye: Felső – Bölcskei, Dózsa, Hegyi, Nagy Á., Hesz, Farkas D., Lóki (Orsós 82.), Holczer, Mohamed Yousef, Pintér. Technikai vezető: Szombati József.

Gól: Ócsai a 48., a 72., Kőműves a 61., illetve Pintér a 43., Dózsa a 47., Holczer a 64., Bölcskei a 89. percben.

Kiállítva: Schobloher P. 67., Orosz J. 77., Bartos 88. perc.