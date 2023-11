A KTE mindig is azon volt, hogy lehetőségeihez mérten minél jobb körülményeket teremtsen a csapat és a szurkolók részére. A Széktói Stadionban utoljára 2009 augusztusában cserélték le a gyepszőnyeget, megérett tehát a fejlesztésre, amely most végre folytatódhat. 2024 nyarán a pályatestet és a gyepszőnyeget korszerűsítik.

– Nagyon örülünk, hogy most már tényként számolhatunk be arról, hogy elkezdődhet a Széktói Stadion játékterének felújítása – mondta dr. Filus Andor, a Kecskeméti TE ügyvezetője. – Büszkék vagyunk arra, hogy következetes munkával, több osztályt ugorva igen gyorsan eljutott a KTE újra az NB I-ig. Természetesen emellett igyekeztünk mindent megtenni azért, hogy a kecskeméti szurkolók ki is élvezhessék ezeket a sikereket. Az élvonalba kerülés után, első lépésként, saját, tulajdonosi forrásból – mely 300 millió forintra rúgott – kezdtünk neki a létesítmény alapvető felújításának, hogy egyáltalán hazai környezetben vívhassuk mérkőzéseinket, hiszen mit érne a közösségünk, ha nem, vagy csak kevesen élhettük volna át az elmúlt évek szép sikereit. Nem kérdés, sokkal kevesebb élményt élhettünk volna át közösen. Második lépésként az MLSZ újabb segítségének is hála, tavasszal már a városi lelátót is meg tudtuk nyitni a nézőknek. Máshol talán ez evidens, de nekünk mégis nagy siker, hiszen ez tette lehetővé, hogy az idei szezonban már a nagymúltú csapatokhoz felzárkózva a negyedik leglátogatottabb mérkőzéseket tudjuk megrendezni. Méghozzá úgy – és ezúton is meg kell jegyeznem szurkolóink eléggé meg nem köszönhető elszántságát – hogy az időjárás viszontagságait továbbra sem tudjuk enyhíteni. Azóta a létesítmény átlagosan nagyjából 70 százalékos kihasználtság mellett működik, ha a nézőszámokat vesszük alapul. De, nem egyszer rendeztünk telt házas mérkőzéseket is. Ahogy azt többször is őszintén elmondtuk már, évek óta folyamatosan kerestük a forrást ahhoz – természetesen a jelen, szűkösebb kor realitásait teljes mértékben tudomásul véve – hogy további lépésekben újulhasson meg a létesítmény. Végül 2023. augusztus 23-án született meg az a labdarúgó szövetségi határozat, mely lehetővé teszi a pályatest átépítését és korszerűsítését a következő lépésben, melyhez a szükséges forrás szintén többszáz milliós nagyságrendet tesz ki, s amelyet klubunk már nem volna képes saját forrásból biztosítani. Kecskemét – sport iránt elkötelezett városként – ekkor sietett a klub segítségére azzal, hogy biztosítja a szükséges önrészt. Mi tudjuk, hogy mekkora erőfeszítést jelent, és nagyon nagyra értékeljük – mondta dr. Filus Andor.

A KTE ügyvezetője hozzátette, a pályatest felújítása a következő lépés lehet, de mindenki azon dolgozik továbbra is, hogy későbbiekben a lelátók és a főépület is megújulhasson.

– A pályatest felújításával egy olyan helyzet áll elő, ami majd minket is komolyabb döntési helyzet elé állít, hiszen nem mindegy, hogyan helyezzük el az új gyepszőnyeget. Vannak tervek arra vonatkozóan, hogy jobban ráhúzzuk a főépületre, megszüntetve ezzel a korábbi futópálya helyét. Dolgozunk azon, hogy további forrásokat tudjunk megszerezni a lelátók felújítására. Terveink szerint első körben a napos oldal kerülne átépítésre, ezt követően kerülhetne sor a főépület korszerűsítésére és bővítésére – mondta dr. Filus Andor a jövő elképzelései kapcsán.

A bejelentés alkalmával Szemereyné Pataki Klaudia, Kecskemét polgármestere elmondta, büszkék a KTE sikereire, látják milyen komoly erőfeszítések állnak a hátterében és elkötelezettek a klub iránt, hogy továbbra is jó hírét vigye a városnak.

– Méltán lehetünk büszkék arra a kecskeméti sikertörténetre, mely 2017 óta a labdarúgásban történik. Látjuk a víziót, a célokat és a koncepciót is, amely mentén a klub építkezik, mely a stabil gazdasági háttérnek köszönhetően a csapatot a megyei bajnokságból öt év alatt eljuttatta az élvonalig. Az eredmények csak megerősítették a KTE körül kialakult közösséget, amely megérdemli, hogy méltó körülmények között szurkolhasson kedvenc csapatának. A Széktói Stadion felújítása régóta napirendben van, ezzel a lépéssel most folytatódhat az a folyamat, mellyel a létesítmény idővel teljesen megújulhat – mondta Szemereyné Pataki Klaudia.

A KTE nemcsak egy klub, hanem egy közösség, mely erősíti nemcsak a csapatot, hanem az egész várost. Ezért fogunk össze, hogy az eddig elért sikereket újabbak kövessék, a klub pedig tartósan megvesse a lábát a legjobbak között. Hisszük, hogy a KTE-nek nem csak múltja és jelene, hanem jövője is van!